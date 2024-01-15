傳「退出民眾黨某群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會

▲民眾黨蔡壁如惜敗給蔡其昌，外界傳出盧市府有意延攬擔任副市長，今又傳出蔡壁如疑似退出民眾黨其中一個群組。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

參選台中第一選區立委的民眾黨蔡壁如，最終以7000多票惜敗給民進黨蔡其昌。昨日網紅四叉貓在臉書貼出截圖，指出蔡壁如疑似退出民眾黨立院黨團媒體群組。稍早蔡壁如競總表示，針對此議題不回應，蔡目前則回到北部開會。

▲網紅四叉貓貼出民眾黨群組截圖，可見蔡壁如退出。（圖／翻攝Facebook／四叉貓。劉宇（滾動））



網紅「四叉貓」劉宇14日晚間在臉書發文，貼出一張LINE群組截圖，疑似是民眾黨團群組，並寫下「阿......壁如姊也退惹QQ」，該群組下方則有民眾黨發出的採訪通知，是否為民眾黨內部重要群組，暫無法得知。經查，該群組是民眾黨立院黨團媒體群組。

蔡壁如這次以「藍白合」身分選戰投入台中第一選區，挑戰蔡其昌經營長久的海線地區，台中市長盧秀燕也拚全力幫忙拉抬，最終奪下7萬2634票，僅以7250票之差敗給蔡其昌，被外界認為雖敗猶榮，也傳出可能被盧秀燕延攬，擔任副市長一職。

盧秀燕今早則表示，大家都知道自己的風格，公務時間不會談選舉等事。「為了讓市政儘快運作，讓市政能夠好好的運作，所以副市長一職我們會儘快處理，基本上已經在處理當中，很快就會向市民朋友宣布。」不願正面回應是否延攬蔡壁如。

盧秀燕提到，以她過往數年的執政風格來說，「我們的市政工作不會考慮選舉，也不會考慮政治，完全以市政、建設，以及市民照顧為主。」