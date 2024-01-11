假問路真強盜230萬！2嫌「精準」掌握被害女行蹤　警追共犯

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子9日上午當街被搶走230萬，事後警方逮捕動手的2人，僅起獲贓款28.7萬，警方追出，原來動手的其中1人的朋友與女子認識，得知女子會在9日身懷鉅款出現在何處，還提供照片給2人，所以才會策劃這起搶案，當天2嫌認出被害人後，還假裝上前搭訕問路。

警方調查，31歲的黃姓女子9日上午帶著230萬前往銀行，行經北市中正區重慶南路上時，被2男攔下問路，2男隨後搶走她身上的包包，儘管女子大聲呼救，但仍被2人逃脫，警方到達現場後先調閱監視器，追查2人逃逸路線。

▲孫、蔡2名嫌犯下手強盜黃女230萬，立刻徒步逃離現場（紅圈），接著轉搭小黃離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追出監視器畫面後，發現2人搭計程車逃往新北市，10日晚上8時許前往新北市中和區、三重區的住處逮捕2人，2人也坦承犯案，但身上起獲贓款僅剩下28.7萬，即刻將2人帶回分局偵訊，訊後將依照強盜罪嫌送辦。

32歲孫姓男子與35歲蔡姓男子坦承犯行，表示因缺錢花用才下手強盜，2人均表示，因為孫男從朋友那裏得知黃女會在9日身懷鉅款前往銀行，並取得黃女的照片，之後就與蔡前往現場堵人。

▲嫌犯「精準」掌握黃女身懷鉅款出沒時間地點，假問路真強盜（紅圈）警方疑有第3人涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，9日上午黃女徒步前往重慶南路上的銀行，孫、蔡2人早已搭小黃提前抵達現場，確認目標出現後，先假意上前問路擋住黃女去路，隨即搶走鉅款迅速逃離，儘管2人聲稱前都拿去償還債務，但2嫌「精準」掌握黃女情資、孫男口中的朋友是誰，警方不排除有第3人涉案，正全力偵辦中。