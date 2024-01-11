　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假問路真強盜230萬！2嫌「精準」掌握被害女行蹤　警追共犯

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子9日上午當街被搶走230萬，事後警方逮捕動手的2人，僅起獲贓款28.7萬，警方追出，原來動手的其中1人的朋友與女子認識，得知女子會在9日身懷鉅款出現在何處，還提供照片給2人，所以才會策劃這起搶案，當天2嫌認出被害人後，還假裝上前搭訕問路。

警方調查，31歲的黃姓女子9日上午帶著230萬前往銀行，行經北市中正區重慶南路上時，被2男攔下問路，2男隨後搶走她身上的包包，儘管女子大聲呼救，但仍被2人逃脫，警方到達現場後先調閱監視器，追查2人逃逸路線。

▲▼孫、蔡2名嫌犯下手強盜黃女230萬，立刻徒步逃離現場（紅圈），接著轉搭小黃離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲孫、蔡2名嫌犯下手強盜黃女230萬，立刻徒步逃離現場（紅圈），接著轉搭小黃離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追出監視器畫面後，發現2人搭計程車逃往新北市，10日晚上8時許前往新北市中和區、三重區的住處逮捕2人，2人也坦承犯案，但身上起獲贓款僅剩下28.7萬，即刻將2人帶回分局偵訊，訊後將依照強盜罪嫌送辦。

32歲孫姓男子與35歲蔡姓男子坦承犯行，表示因缺錢花用才下手強盜，2人均表示，因為孫男從朋友那裏得知黃女會在9日身懷鉅款前往銀行，並取得黃女的照片，之後就與蔡前往現場堵人。

▲▼孫、蔡2名嫌犯下手強盜黃女230萬，立刻徒步逃離現場（紅圈），接著轉搭小黃離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯「精準」掌握黃女身懷鉅款出沒時間地點，假問路真強盜（紅圈）警方疑有第3人涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，9日上午黃女徒步前往重慶南路上的銀行，孫、蔡2人早已搭小黃提前抵達現場，確認目標出現後，先假意上前問路擋住黃女去路，隨即搶走鉅款迅速逃離，儘管2人聲稱前都拿去償還債務，但2嫌「精準」掌握黃女情資、孫男口中的朋友是誰，警方不排除有第3人涉案，正全力偵辦中。

ET快訊
台中20人工地打群架！　高空格鬥畫面全都錄
LIVE／鳳梨爆馮語婷是男的！網紅摸腿驗身　警「化厲鬼報仇」
神鬼女會計侵占5千5百萬！　加重改判7年
身分證拿出來！「5縣市居民」399元爽玩樂園
快訊／陳綺貞突現身北檢　白帽口罩遮掩　
快更新！LINE記事本圖片、影片無法正常顯示
快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

金門男趕搭小三通「失控騎上路沿」卡住動不了　吊臂車脫困

選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

神鬼女會計侵占台北律師公會5千5百萬　加重改判7年

被唸不爽！10歲童聖誕夜離家　半夜呆坐超商...斗六警送他回家

桃園男騎車擦撞女騎士　2人都慘摔！他落跑還辯「對方撞我的」

「文青女神」陳綺貞現身北檢　白帽遮掩不談舊愛官司

假問路真強盜230萬！2嫌「精準」掌握被害女行蹤　警追共犯

台中男街頭狂揮鐵棍打傷5路人　警車陣中「辣椒水+過肩摔」制伏

前女友被分手偽造墮胎證明索3萬　機警男1動作自救

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

金門男趕搭小三通「失控騎上路沿」卡住動不了　吊臂車脫困

選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

神鬼女會計侵占台北律師公會5千5百萬　加重改判7年

被唸不爽！10歲童聖誕夜離家　半夜呆坐超商...斗六警送他回家

桃園男騎車擦撞女騎士　2人都慘摔！他落跑還辯「對方撞我的」

「文青女神」陳綺貞現身北檢　白帽遮掩不談舊愛官司

假問路真強盜230萬！2嫌「精準」掌握被害女行蹤　警追共犯

台中男街頭狂揮鐵棍打傷5路人　警車陣中「辣椒水+過肩摔」制伏

前女友被分手偽造墮胎證明索3萬　機警男1動作自救

印度詐騙噱頭「讓女人受孕」可爽領50萬　數百男子被騙卻不敢報案

批衛星警報國家機器介選　朱立倫：民進黨選前最後總動員令

網紅提案訂「大型重機行駛國道進度」　交部：先改變駕駛行為觀感

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

原廠檢查無果？男子為證明車子有問題　怒花87萬元再買同款

侯漢廷秀文件控國家機器助選　民進黨提告散布謠言

中選會提醒勿聽信網路選務謠言！　干擾、妨害或擾亂投票恐觸法

張延廷／錯發衛星警報揭國安漏洞　國防部難讓人信服

風・Luxury／碧昂絲老公一出手上億元　「錶王」複雜錶Jay-Z都有　

年薪百萬！工程師喊離職「日本賣地瓜球」　全場見1點搖頭了

社會熱門新聞

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火　濃煙飄到新莊

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

即／2匪當街搶劫230萬！被逮只剩28萬　檢聲押禁見

108「高衩辣妹」迎賓！　《洪門108將》起底

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點

快訊／快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

五股「乾哥乾妹」巨幅看板　金主起底

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

董事長帶女秘書上摩鐵　綠帽男友崩潰砸車

淡水漁人碼頭火燒車　女駕駛酒後點火釀禍

更多熱門

相關新聞

陶朱隱園「若降到1坪10萬」！他喊買一戶

陶朱隱園「若降到1坪10萬」！他喊買一戶

說到最頂豪宅，許多人都會聯想到一戶要價18億的「陶朱隱園」，而12年只賣出1戶，且還是相關企業所買下。最近網友經過豪宅時，忽然有個大膽的想法，喊話「降到1坪10萬，決定把它買1間下來，絕不後悔！」文章曝光後，有網友直言「真的有一天降到1坪10萬，恐怕你不見得敢下手買！」

金庫加持迎龍年！3銀行發財水大放送　還可領發財金、平安御守

金庫加持迎龍年！3銀行發財水大放送　還可領發財金、平安御守

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

送1500元讓你運動！北市擴大U幣範圍

送1500元讓你運動！北市擴大U幣範圍

逆向險碰撞！北市2外送員信義區百貨前爆衝突

逆向險碰撞！北市2外送員信義區百貨前爆衝突

關鍵字：

強盜銀行北市中正區

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火　濃煙飄到新莊

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面