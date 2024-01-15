快訊／不是蔡壁如！盧秀燕選定2席副市長　賴淑惠、鄭照新接任

▲台中市兩席副市長缺額將分別由任中市府副秘書長賴淑惠（左）、新聞局長鄭照新（右）升任。（圖／台中市政府新聞局提供）

記者白珈陽／台中報導

總統、立委大選結束，台中市副長王育敏即將就任不分區立委，外傳台中市長盧秀燕將延攬民眾黨立委落選人蔡壁如擔任副市長一職，今（15）上午日面對媒體追問，盧秀燕並未鬆口說出答案。稍早，台中市政府宣布新小內閣人事異動名單，兩席副市長缺額將分別由現任中市府副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任。

台中市政府指出，由於現任中市副市長王育敏2月1日將赴任國民黨不分區立委，台中市兩席副市長缺額將分別由現任臺中市政府副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任；副秘書長一職由勞工局長張大春接掌，新聞局長由新聞局專門委員欒治誼升任，勞工局長則延攬勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。

台中市政府表示，在市府團隊連任滿一週年之際，市府以「以市政為主」「老幹新枝」原則，進行整體人事調整，兼顧重用文官、拔擢青年、提升女性政務官比例等原則，由基層一路歷練而上，讓市政一棒接一棒，穩步向前。

中市府說，新任副市長賴淑惠曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副秘書長、台中市政府副秘書長，熟稔各項市政業務；另一位新任副市長鄭照新現年42歲，曾任高雄市政府新聞局長、台中市政府新聞局長，擅長市政行銷，是升格後的台中市政府有史以來最年輕，也是本屆六都中最年輕的副市長。

新任副秘書長張大春曾任台中縣政府兵役局長、社會局長、交通旅遊局長、勞工處長、台中市政府觀光旅遊局長、文化局長、勞工局局長，公部門資歷豐富。

新任新聞局長欒治誼43歲，曾任TVBS、中天、年代、華視等新聞台記者，媒體經驗豐富，4年前轉戰公務體系擔任新聞局專門委員。

新任勞工局長林淑媛早年曾任行政院勞工委員會職業訓練局中彰投區就業服務中心課員、秘書與主任，勞動部改組後，先後擔任勞動部勞動力發展署中彰投分署長、桃竹苗分署長，基層歷練完整、嫻熟相關業務。