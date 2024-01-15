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傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意

傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意（圖／資料照）

▲立委傅崐萁在縣長徐榛蔚陪同下，向花蓮鄉親發表當選感言。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

立委傅崐萁在縣長徐榛蔚陪同上台發表當選感言。傅崐萁說，再一次的感謝我所有敬愛的花蓮鄉親，在經過這麼多的壯舉之後，我們順利的衝破難關，能夠再一次的抬頭挺胸昂步向前，來為花蓮的鄉親來爭取最大的建設跟福祉。

感謝所有敬愛的花蓮鄉親，願意再給傅崐萁一次機會，崐萁一定會全力以赴，來保證國家對東台灣所謂的偏鄉資源不足以及長期的忽視，我們一定要把它反轉回來，全力的來展現花蓮人所殷殷期盼的這些重大的建設。

傅崐萁也要再一次的謝謝我們所有能夠來支持侯友宜趙少康的各位鄉親。侯友宜加趙少康在花蓮贏了，而且贏超過3萬票，證明我們全力以赴，讓國民黨在花蓮能夠勝出，因為我們渴望的是，讓台灣能夠社會安定，兩岸和平，鄉親安居樂業社會祥和。

傅崐萁說，我們要跟全世界做朋友，而不要成為大國博弈的棋子，人為刀俎，我為魚肉。我想，我們的國家正走上這樣的一個前途，我們還是希望台灣人民能夠團結起來，再次的向全國我們國民黨的所有的支持者表示我們全力以赴，我們盡心盡力，讓侯友宜趙少康贏了3萬多票。在這裡，再次感謝所有支持我的鄉親跟家人，崐萁一定不負眾望，因為全力以赴，為爭取家鄉的建設奮戰到底。

傅崐萁還說，在這裡也再次對全國的大局來表達藍白勢必要合作，雖然在花蓮我們沒有得到白色友軍的支持，但是，在未來國家的大爭當中，勢必藍白要合作，有國會的監督，才能保證這個國家不要走向偏頗的方向，致百姓於水火。

崐萁，也再次的呼籲柯文哲主席，我們勢必要合作，為了守護台灣的安全，以及守護台灣的人民，我們勢必要來合作，您希望下架民進黨，到目前為止看起來沒有成功，但是未來的挑戰，我們勢必還是要並肩作戰，才能夠讓所有監督的力量能夠起大化。在這裡再一次感謝所有能夠給我機會，能夠支持我的所有的親愛的鄉親。

各位親愛的家人，崐萁會勇往直前，帶著您的托付一定奮戰到底，把花蓮人的需求能夠全力的來落實，達成鄉親所托付的目標，我們會全力以赴，即便是總統大選結果不是理想的，我們依然會堅決的勇敢的走下去，因為我們要保護的是我們的國家，中華民國，我們要守護的是二千三百萬人的和平，安全的福祉，我們絕對不改初衷，我們會堅持勇敢的走下去。

隨後，傅崐萁與縣長徐榛蔚及競選團隊，以車隊方式向花蓮市及吉安鄉鄉親們謝票，感謝鄉親支持傅崑萁支持侯友宜，支持國民黨，規劃前往花蓮縣各鄉鎮向鄉親們表達感謝之意。

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