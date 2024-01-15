外交部「中國給大錢但常承諾沒實現」　吳釗燮在瓜地馬拉得知大怒

▲外交部次長田光中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對諾魯共和國與台灣斷交一事，外交部次長田光中15日舉行臨時記者會表示，諾魯向我方索要鉅資，並跟中國比價，而根據過去例子，中國時常以大筆金錢買去，但提出很多承諾多無法實現。他也表示，正在中南美洲友邦瓜地馬拉訪問的部長吳釗燮得知後非常憤怒。

田光中表示，2023年已經掌握情資，中國接觸諾魯政要，透過經濟援助誘使外交轉向，前諾魯總統訪台出席活動，態度也反覆搖擺，一度想要取消訪問台灣。

田光中表示，諾魯前政府甚至研擬外交轉向，但遭到國會不信任案投票倒台，立場一度回穩，新政府上任後在今年1月12日，派遣特使一起努力合作，但針對其鉅額財政缺口，舉辦運動會經費、澳洲在當地銀行關閉等理由，向我索取巨額經濟援助，並跟中國比價。

田光中說，諾魯索要的金額沒有辦法透露，但台灣可以提供的，是有利於民生，好比醫療、環保、婦女，或是就業、海巡這種事可以提供，而中國在談的時候，根據過去例子，是先用大筆金錢買過去，但提出很多承諾後來都無法實現。

另外，由於吳釗燮正在瓜地馬拉訪問，參加瓜國總統就職典禮。對此，田光中表示，第一時間就有向吳部長報告，部長非常憤怒，因為他花了很多心思在諾魯，但相信部長在這一塊上，會持續為台灣外交持續打拚。