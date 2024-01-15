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社會 社會焦點 保障人權

國中生打籃球爆糾紛！他撂兄逼13歲少年自錄下跪影：不拍炸你家

▲▼ 霸凌,男生,難過。（圖／PEXELS）

▲新北市某中學爆出有學生胞兄不滿弟弟跟同學打籃球發生糾紛，兄弟竟聯手逼同學拍下跪道歉影片並上傳群組。（示意圖／PEXELS）

記者黃宥寧／台北報導

新北市私立中學男學生阿強（代稱）與未成年廖生打籃球起糾紛，廖生事後跟哥哥訴苦，廖兄竟於臉書「Messenger」創10多人在內群組，逼阿強拍下跪影片，更恐嚇炸掉阿強家，阿強害怕照做，所幸校內老師發現下跪影片，阿強父母知情後也對廖姓兄弟提告。士林地院審結，依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

2021年12月8日，廖兄為替胞弟出口氣，用臉書創群組，成員達10多人，以「拍攝下跪道歉影片，若在時間截止之前不拍攝上傳至群組內，將炸掉你家」等文字，恫嚇13歲阿強，阿強依廖兄要求拍攝下跪道歉影片並上傳該群組，全案經校內老師發現介入處理。

廖兄矢口否認恐嚇，辯稱會講出「拍攝下跪道歉影片，若在時間截止之前不拍攝上傳至群組內，將炸掉你家」言詞，是因為群組內很多人都想要看道歉、下跪，更強調，弟弟被欺負，自己也不是有意要阿強下跪，是因為當下有情緒，憤怒之下才不小心講出來。

法官審酌，廖為胞弟尋釁滋事，見阿強年幼可欺，妄加言詞恐嚇，竟要求其在特定多數人可見群組，錄製自我羞辱式道歉影片供人恣意轉載、訕笑，使其心生畏懼而造成難以磨滅的心理傷害，惟念雙方以12萬達成和解，依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金、緩刑2年，並提供60小時義務勞務。

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