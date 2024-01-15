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藍營下屆總統人選　一王一后動向受矚目

蔣萬安跨出台北到全台輔選，人氣完全不輸他黨主帥，成為藍營新一代天王。

▲蔣萬安跨出台北到全台輔選，人氣完全不輸他黨主帥，成為藍營新一代天王。

圖文／鏡週刊

隨著大選落幕，國民黨內部的權位排名也跟著重新洗牌，台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安2位諸侯也一展他們的輔選實力，被黨內看好成為下一梯次的總統接棒人選。

尤其是盧輔選藍營多位新人拿下台中立委，政治行情跟著水漲船高，也被黨內看好是未來黨魁，甚至是角逐總統的熱門人選。藍營人士表示，盧不只條件及資歷合適，面對中央議題更時常明確表態，是一位政治敏感度高，又是民眾好感度高的首長，加上盧的市長任期只到2026年，下一屆總統大選為2028年，中間沒有「落跑」問題，盧只要卸任後持續保溫，何嘗不是藍營下一個最佳接班人選。

該人士也提到，此次總統大選，侯友宜在台中雖未勝過賴清德，但侯趙配的台中得票率與全國得票率相比，是3組候選人中差距最小，立委席次也從原先的2席增長到6席；另外，身為侯友宜台中競選主委的盧，也有別於其他縣市諸侯，罕見地在13日選舉當天上午，就宣布舉辦觀看開票活動，顯見她對未來十分有企圖心。

台中立委席次大幅增長，盧秀燕輔選能量備受肯定。（翻攝盧秀燕臉書）

▲台中立委席次大幅增長，盧秀燕輔選能量備受肯定。

至於全台跑透透輔選的蔣萬安，所到之處深受民眾歡迎，已成為藍營新一代人氣王。黨內人士認為，以蔣萬安的條件，參選總統是勢在必行，藍營沒有不推派他的理由，只是出場時機的問題，「若延續世代交替的風潮來看，蔣這點是優於盧，另外不諱言蔣家後代的身份，也是他的優勢。」

該人士說，只不過藍營近3屆的總統大選，從2016年的朱立倫、2020年的韓國瑜，到現在2024年的侯友宜，都是從市長任期間轉戰總統大位，顯見「落跑市長」已成為藍營魔咒，蔣萬安是否願意在連任第2屆市長時，就請假參選總統，是他必須深思的課題。

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