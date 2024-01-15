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柯文哲力拓白色版圖　「雙黃」有望進攻2026雙北市長

黃國昌被黨內點名有望角逐2026新北市長。

▲黃國昌被黨內點名有望角逐2026新北市長。

圖文／鏡週刊

參選總統的民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，卻以逾2成6的得票實力奠定叫板藍綠的政壇關鍵地位。蓄積4年後再戰大位的能量，擁有2成起跳、上看3成實力的柯文哲，早在選前已布局2年後的縣市長選舉圖謀擴大白色版圖。民眾黨現擁新竹市、金門縣2席縣市首長，下屆選戰柯的企圖心是進一步攻下6都及其他縣市。

民眾黨這次提名不分區立委時已有默契採2年任期制，即每位不分區立委任期僅2年，2年一到就辭職並依序遞補，再由這些經過2年歷練的立委當中，挑選合適的人選投入地方選舉。

黃珊珊前年參選台北市長敗北但替白營保住基本盤，2年後仍有望再戰。

▲黃珊珊前年參選台北市長敗北但替白營保住基本盤，2年後仍有望再戰。

其中，前年參選台北市長敗北但撐住基本盤的黃珊珊及新北市立委出身的黃國昌，白營內部有呼聲是出戰雙北市長的「雙黃連線」，嘉義出生的媒體人張啟楷則可能出戰嘉義縣市，尤其新北市在市長侯友宜連任後卻「落跑」選總統失利，擁有高人氣的黃國昌被黨內視為潛力股，極有插旗一搏的機會。

至於柯的心腹蔡壁如這次參選台中第一選區獲藍營禮讓，台中市長盧秀燕更大力加持數度站台，成為「藍白合示範區」，蔡僅以七千多票敗給立法院副院長蔡其昌，表現不俗，地方盛傳有機會進入中市府、甚至接任副市長，牽動藍白下屆市長人選的競合。

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