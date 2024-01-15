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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面

▲▼青平台 鄭麗君 賴清德 朱敬一。（圖／青平台提供）

▲賴清德與國政顧問團召集人鄭麗君（右），以及青平台顧問朱敬一（左）。（圖／青平台提供）

記者陶本和／台北報導

選舉落幕，台灣再次迎來朝小野大的政治局面，總統當選人賴清德在閣揆人選上，勢必面臨極大政治考驗。據了解，在穩定政局的前提下，此一人選的政治彩度勢必不能太高；因此，在馬政府時代出任國科會主委、蔡政府出任駐WTO代表，且是青平台顧問的中研院士朱敬一，逐漸浮出檯面，成為考量人選。

賴清德未來上任總統後，組成的新政府是呈現朝小野大的劣勢；事實上，國安系統早在大選前，就已預警台辦系統在選後，會為新政府貼上「雙少數」的標籤，並且攻防上聚焦在內政矛盾、內部對立。

因此，賴清德在閣揆的任用上，為了穩定政局，政治性不能太強，政治彩度必須盡可能降到最低。所以，檯面上屬「正國會」掌門人的總統府秘書長林佳龍，被認為在此一階段若爭取閣揆，可能面臨政治彩度太高的問題。

至於一直被外界點名的賴清德國政顧問團召集人鄭麗君，之所以是熱門人選，是有鑒於總統蔡英文2016年剛執政時，任用同樣是智庫召集人的林全為閣揆。因此，鄭麗君才會在閣揆人選上，成為首要點名的人選；不過，近來黨內也有異音，認為她雖然可以成為台灣第一位女性閣揆，但政治歷練恐稍嫌不足。

總體而言，賴清德的第一任閣揆人選，近來浮出一個名字，也就是在馬政府時代出任國科會主委，在蔡政府時代出任駐WTO代表，且是現任青平台顧問的中研院士朱敬一。

首先，朱敬一是知名的經濟學者，賴清德在外交政策遵循蔡英文路線之下，主政時勢必施加力道在內政，特別是經濟議題上，可以主打「拚經濟」的政策主軸，這也符合國內民情、朝野政黨的期望。

其次，朱敬一在國民黨時代為官，出任國科會主委，且也備受蔡英文的信任，派駐WTO擔任代表。不僅是政治彩度低、專業性極高，而且又延續蔡英文政府涉外財經背景的路線。

站在民進黨的立場，倘若擔心朱敬一的政治性不夠，也可循蔡政府任用政治性強烈的林錫耀為副院長的模式，後來林錫耀也出任蔡英文的競選總幹事；相對照，賴清德高度信任的競選總幹事潘孟安出任副院長，也不無可能。不過，潘孟安在這次競選期間，尚有黨內異音，或許現任黨秘書長許立民也會是考量之一。

事實上，這並不是台灣第一次碰上朝小野大的狀況，回顧前總統陳水扁2000年執政時期，陳水扁就任用唐飛出任行政院長。不過，當時國民黨堅持必須透過政黨協商方式產出閣揆人選，而陳水扁執意以欽點方式，指名唐飛組閣，最終唐飛以個人身份接受任命，但也在核四、國家定位等議題上，跟陳水扁引爆理念不合的問題，最終僅出任140天閣揆下台。

但是，朱敬一早在大選前，就已經公開加入賴清德的智庫團隊，並且在賴清德發表「國家希望工程」國政說明會時登場，備受各界關注；後來在「創新經濟．智慧國家」發表國政願景時，朱敬一也負責說明六大關鍵字，包括：年輕世代、金融體系、社會支撐、自由民主、淨零轉型與護國群山。此外，賴清德在競選期間，參加電視辯論會時，朱敬一同樣有陪同到場觀戰。

▲中研院院士朱敬一出席賴清德「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中研院院士朱敬一出席賴清德「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

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