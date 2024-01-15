快訊／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了：一定做到任期最後一天

▲被點名閣揆人選，陳其邁表態，一定做到任期最後一天。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨主席賴清德當選中華民國第16任總統，外界也好奇未來閣揆人選，包括國政顧問團召集人鄭麗君、競選總幹事潘孟安、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍及高雄市長陳其邁，都有可能在未來府院黨人事調整中，扮演重要角色。不過，陳其邁今天強調，一定會做到任期的最後一天，這是他對市民的承諾。

對於被外界點名是閣揆熱門人選之一，陳其邁今天受訪時表示，他在這次競選連任時，特別跟市民朋友承諾「再拚四年」，強調會做到任期的最後一天，這是他的承諾。

陳其邁說，高雄在他任內有很多重大建設，現在正在跟時間賽跑，不能有所蹉跎，包含捷運工程、交大清大設校、半導體產業聚落，以及解決年輕人居住問題的社會住宅等等，這些重大建設都迫在眉睫。他並掛保證說，一定會在四年任期，努力用盡他所有的力氣讓高雄更好，其他都不是他的考量。

至於是否有推薦的閣揆人選？陳其邁說，這是總統的職權，尊重賴總統在組閣裡面，對於方方面面各種不同的考量，相信賴總統一定會提出最好的閣揆人選。他最後也喊話，希望閣揆能多照顧高雄，來平衡整個區域的均衡發展。