蘋果也不好賣了？陸官網罕見宣布降價　最高省3400元

▲大陸蘋果官網宣布限時優惠。（圖／翻攝自大陸蘋果官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果在大陸銷量走弱，2023第四季度啟動量按年跌10.6%。大陸官網今（15）日罕見宣布「限時優惠」，多款蘋果產品將降價，最高可省800元（人民幣，下同，約新台幣3400元）。此次官網降價，令許多消費者感嘆，連蘋果也不得不搞「降價促銷」。

據《正觀新聞》報導，蘋果大陸官網今日上線活動預告，宣布將於1月18日-21日開啓「迎新春限時優惠」，其中提到多款蘋果產品將迎來降價。

預告顯示，在活動期間使用符合條件的支付方式購買指定產品，最高可省800元。其中，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13最高可立省500元；13英吋或15英吋MacBook Air（M2晶片機型）、13英吋MacBook Air（M1晶片機型）最高可立省800元。

此次官網降價，令不少大陸消費者感嘆，蘋果也降價了？看來手機是真的不好賣，連蘋果也不得不搞「降價促銷」。

按照蘋果以往在大陸的銷售風格，新機系列一般會在春節後，或者第二年的「618購物節」期間才降價。即便是折扣也多數出現在第三方平台，官網價格一直保持堅挺，因此此次直接在官網宣布降價實屬罕見。

不過值得注意的是，作為蘋果當下主力機型，iPhone 15系列並非第一次官宣降價。報導指出，去年「雙十一購物節」期間，淘寶官方旗艦店上，iPhone 15及15 Plus機型優惠達700元，15 Pro和15 Pro Max機型優惠為500元，優惠力度超過往年。

報導稱，蘋果產品價格的一路跳水，在一定程度上助推了銷量上漲。根據調研機構BCI數據顯示，大陸去年一共賣出 2.7 億部智能手機，其中iPhone獲得了17.1%的份額，佔據市場第一，是2023最暢銷手機。

對此，有業內人士認為，隨著全球智能手機換機週期繼續拉長，用戶換機速度降下來，讓原本競爭激烈的市場競爭更加白熱化。蘋果熱銷背後，也說明大家消費觀念的轉變，消費者更需要一部可以用更久的手機，而不是一部換得更快的手機。