蘋果Vision Pro將開賣　郭明錤：很快銷售一空

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者蕭文康／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤今在《Ｘ》平台上發文指出，Apple預計在Vision Pro開賣前準備約6~8萬台，因數量不多，因此他認為在開賣後會很快銷售一空。

郭明錤說，Apple雖然目前沒有清楚指出Vision Pro的產品定位與關鍵功能，且面臨售價不便宜的質疑，但憑藉劃時代的技術創新所創造的用戶體驗 (如：會給人可以用意念控制用戶界面的錯覺)，以及Apple核心粉絲與重度用戶的數量，發售後應該很容易銷售一空。

