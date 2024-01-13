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搶佔AI先機！　微軟「超越蘋果」成為全球最有價值公司

▲▼美國微軟公司（Microsoft）,蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲微軟市值達到2兆8900億美元，超過蘋果成為全世界最有價值公司。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在過去10年中大部分的時間裡，美國微軟公司（Microsoft）都落後蘋果公司（Apple），但截至12日收盤，微軟市值達到2兆8900億美元，超過蘋果成為全世界最有價值公司。

根據CNN報導，微軟12日的股價收於美股338.47美元，市值達到2兆8900億美元；蘋果股價則收於美股185.92美元，市值達2兆8700億美元，這也是微軟兩年多來市值首度超越蘋果公司。

路透社指出，由於投資人對蘋果產品的需求前景疑慮日增，今年以來iPhone製造商蘋果公司的股價走勢疲軟，在去年上漲48%後，自2024年至今下跌了3％。從另一方面來看，大筆投資ChatGPT製造商OpenAI，在生成式人工智慧（AI）領域搶得先機的微軟，在2023年大漲57%後，2024年迄今上漲了約3％。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在2023年對人工智慧進行了數十億美元的投資，包含將其商業化，並趕在競爭對手之前，將ChatGPT等人工智慧工具添加到其產品中，在去年底OpenAI的董事風波之際，納德拉更加強了微軟與OpenAI的聯繫。

自2018年以來，微軟曾有幾次短暫領先蘋果成為市值最高的公司，但最近一次是在2021年，當時正值新冠肺炎疫情期間，供應鏈的短缺打擊了蘋果的股價。

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