快訊／北北基等4縣市大雨特報！周末低溫預報出現「個位數」

▲4縣市大雨特報。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風影響，北部、東部降雨機率增加，其中桃園以北、東北部降雨範圍較廣，中央氣象署發布大雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化。

氣象署針對基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間為今日上午至晚上。

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氣象署表示，東北季風增強，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，下午起宜蘭地區亦將有局部大雨發生的機率，請注意。

▲今天北部、東部有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面的桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區有局部降雨，宜蘭地區雨量最多，有大雨發生的機率，大台北山區及花蓮地區也有較大雨勢。

這波東北季風對氣溫影響不大，只有北台灣及花蓮白天高溫略降2、3度左右，約20、21度，其他地區高溫維持24至26度，感受較為舒適，清晨天氣仍稍涼，西半部及宜蘭低溫12到15度，花東約16、17度，竹苗近山區有10度左右或以下氣溫發生，西半部日夜溫差大，請留意溫度的變化並適時增減衣物。

另外周六開始有一波較強冷空氣南下，臉書粉專天氣風險貼文提醒，對於下周冷空氣的低溫預報已經有個位數字，不過因為預報時間較久，加上天氣系統也不太穩定，模式預報溫度還會有持續變動的情況，影響時間也可能有變化，目前初步來看強度是有機會來到強烈大陸冷氣團等級，至於會不會達到寒流還需要再觀察3-5天，建議可先把握周三到五的好天氣。