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2縣市「低溫燈亮」入夜剩10度！明轉雨範圍曝　周末恐有寒流探6度

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度預測。（點圖放大／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，今晚到明晨受輻射冷卻作用，竹苗一帶可能有10度以下低溫。明日有一波東北季風南下，並影響至周二，北部、宜蘭白天高溫略降至20度，桃園以北、宜蘭降雨範圍較廣，其中宜蘭可能有大雨。另周六又一波冷氣團南下，各地明顯降溫。

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

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▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明後兩天有一波東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫從23、24度下降至20、21度，低溫影響不大，桃園以北、東部降雨機率增加，桃園以北、宜蘭的雨區比較廣泛，花東雨區較局部，宜蘭可能有大雨，大台北山區、花蓮雨勢較大，其他地區多雲到晴。

曾昭誠表示，周二仍受東北季風影響，但整體偏東風，降雨範圍縮小至基隆北海岸、東部、大台北山區，雨勢也比較趨緩。周三到周五天氣恢復穩定，只有東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來一周有兩波冷空氣影響。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼未來一周有兩波冷空氣影響。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼未來一周有兩波冷空氣影響。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

曾昭誠表示，周六先一波鋒面通過，接著大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北台灣首先轉冷，北部、東部、中部山區有局部短暫雨，其他地區雲量增加，冷氣團影響至下周三（1/24），影響時間較長。

曾昭誠說明，目前第二波冷空氣強度預測為冷氣團等級，但因為時間仍久，因此預報變動性較大，預計下周一（1/22）前後最冷，根據預報資料顯示，周日（1/21）台北溫度14度。

氣象專家賈新興在臉書分析未來十天天氣三大重點，第一，明日東北季風增強，明早桃園以北、宜蘭都會轉為局部短暫雨。第二，宜花水氣偏多。第三，要特別關注周六（1/20）鋒面影響，彰化以北降雨機率增加，當天中午過後冷空氣強度可能偏強。

根據賈新興貼出的溫度預報圖顯示，周六（1/20）起一路降溫，到了下周二（1/23）最低溫只剩6度。

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

臉書粉專觀氣象看天氣表示，根據歐、美模式同步預測，入冬第二波寒流將於下周一（1/22）前後報到。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，最新歐美模式顯示，下周一起會有一股頗具規模的冷空氣南下，大致朝著會變冷的趨勢走，預報數字「看起來有點瘋」，但不確定性仍大，還需要持續觀察幾天。歐洲數值模式下周二（1/23）溫度分布圖顯示台北市6度、高雄市14度。

颱風論壇再次提醒，會變冷的趨勢十之八九，但究竟會有多低是未來幾天觀察重點，大家要多注意溫度的狀況。

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