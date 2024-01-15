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今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，各國最新模式模擬顯示，周日起有大規模強冷空氣逐日南下，下周一至下周三氣溫降至最低，目前大部分的模擬強度已超過「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度），部分模式甚至達到「寒流」（台北氣象站溫度低於10度）的水準，應持續觀察。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面的桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區有局部降雨，宜蘭地區雨量最多，有大雨發生的機率，大台北山區及花蓮地區也有較大雨勢。

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氣象署指出，這波東北季風對氣溫影響不大，只有北台灣及花蓮白天高溫略降2、3度左右，約20、21度，其他地區高溫維持24至26度；清晨天氣仍稍涼，西半部及宜蘭低溫12到15度，花東約16、17度，竹苗近山區有10度左右或以下氣溫發生。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風漸增強，下午迎風面雲量增，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；周二大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區晴時多雲，北台白天雖稍轉涼，但少了輻射冷卻，各地清晨低溫反而回升。

吳德榮分析，周三東北季風減弱，各地轉晴朗穩定、氣溫升，東半部偶有零星短暫飄雨的機率；周四、周五各地晴朗穩定、氣溫續升，白天北舒適、南微熱、早晚涼，東半部水氣增多，轉有局部短暫雨。

吳德榮提醒，各國最新模式模擬顯示，周六鋒面影響，天氣轉變；周日起鋒後有大規模的強冷空氣逐日南下，下周一至下周三氣溫降至最低，目前大部分模擬強度已超過強烈大陸冷氣團，部分模式（歐ECMWF、美GFS、日JMA）甚至達寒流水準，但皆已包括模式末期的模擬，理論上有較大不確定性，故仍不一致，應持續觀察其最新調整。

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