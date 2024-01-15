全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，周日到下周二冷空氣南下，全台濕冷，低溫預報已經有個位數字，初步來看強度有機會來到「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度）等級，至於會不會達到「寒流」（台北氣象站溫度低於10度）仍得觀察。氣象專家林得恩則提醒，部分模式已達到寒流等級，需持續追蹤。

柯聿寧指出，今天上午天氣將有些轉變，受東北季風增強及前緣的水氣影響，東北部將逐漸轉為陰有雨的天氣，迎風面的北海岸、東北角、宜蘭等地區降雨較為明顯，有局部大雨發生機率；周二白天環境風向逐漸轉為東北到偏東風，北部降雨漸減緩，東半部仍有局部地形雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



柯聿寧說，周三到周五白天為偏東轉偏南風環境，各地溫度將逐日回暖，預估周四、周五白天高溫普遍可來到25-28度，將有些悶熱的感覺，到了早晚又變濕涼；迎風面的東南部也因水氣增多，有短暫雨機會。

柯聿寧分析，周五下半天台灣北方有鋒面發展的跡象，預估鋒面約在深夜到周六上半天通過，預報資料顯示各地都有短暫降雨的機會，鋒面通過後冷空氣接續影響，北部及東半部將維持陰雨天氣，中南部天氣則在下半天好轉。

柯聿寧表示，不過，周日到下周二冷空氣南下的情況仍持續，加上華南雲系影響，全台都會轉為濕冷的天氣型態，溫度逐日下降，下周三環境將轉乾，晚間溫度還有再下降的趨勢。

▼周日起大降溫。 （點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



柯聿寧指出，雖然這兩天對於下周冷空氣的低溫預報已經有個位數字，不過因為預報時間較久，加上天氣系統也不太穩定，模式預報溫度還會有持續變動情況，影響時間也可能有變化；目前初步來看，強度是有機會來到強烈大陸冷氣團等級，至於會不會達到寒流，還需要再觀察3-5天。

林得恩則在「林老師氣象站」臉書表示，根據今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，周日起大陸強冷空氣開始南潰，寒冷會持續個好幾天，至少到下周四，且一天比一天冷。

林得恩說，目前模擬冷空氣的強度，大多已超過強烈大陸冷氣團等級，甚至有部分模式已經達到寒流等級，但因屬末期的模式模擬，仍需持續追蹤觀察最新的調整變化。