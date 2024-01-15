今北台灣雨多！周末冷氣團連襲剩12度　氣象署示警：冷上不少

▲今明兩日東北季風影響北東有雨。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日東北季風影響，北北基宜降雨機率高，周三到周五白天的天氣溫暖穩定，但周五晚上鋒面逐漸接近，周六開始降溫，將是降雨最多的一天，周日大陸冷氣團影響，降溫更明顯，後續一波波冷空氣南下，北部最低溫只有12度，因預報時間仍久，因此溫度還可能再下修。

中央氣象署預報員官欣平表示，今明兩日受到東北季風影響，桃園以北、東部為主要雨區，宜蘭午後降雨會更加明顯，中南部感受不大，白天溫度仍可達25度以上，北部、宜蘭則約21、22度，明日雨勢逐漸減緩。今明兩日低溫北部、東北部13到14度，中南部15到16度。

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▲周末降溫明顯。（圖／氣象署）

官欣平表示，周三到周五東北季風減弱，各地天氣晴朗，只有東部有局部降雨，各地均可回溫到25度以上，周四、五北部可能有26度、中南部有27到28度。周五晚上鋒面接近，降雨逐漸出現，午後各地雲量增加，北部降雨機率提高。

官欣平表示，周六鋒面通過，中部以北、中部山區、東部都會有雨，且降雨情況較為明顯，溫度則會逐步下降，等到周日降雨雖趨緩，但降溫會更明顯，後續一波波冷空氣南下遞補，預計強度可達大陸冷氣團，接近強烈大陸冷氣團，北部低溫預報約12到13度。他提醒，周末的冷會比今明兩天冷上不少。

另外氣象局已發布大雨特報及陸上強風特報，因東北季風增強，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，下午起宜蘭地區亦將有局部大雨發生的機率。今下午起桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▲▼風浪示意圖及地面天氣圖。（圖／氣象署）