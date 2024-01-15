　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

農曆新年將至，紅包要包多少給長輩成為熱門話題。示意圖。（本刊資料照）

▲農曆新年將至，紅包要包多少給長輩成為熱門話題。示意圖。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

農曆新年將至，紅包要包多少給長輩成為熱門話題，不過有一名女網友抱怨，最近跟剛交往2週的男友表示，過年應包10萬紅包給父母，未料，對方不願意甚至還要她滾出租屋處，讓她氣得喊，「是有沒有這麼窮酸？連包2個5萬的紅包都不行，還說要疼我？」甚至氣得痛批對方是爛男人，讓大票網友看了嘖嘖稱奇。

一名女網友在「匿名公社」PO文抱怨，與工廠作業員男友認識半年，從同事發展成戀人，透露對方月薪3萬多，因在耶誕節買禮物向她告白，並承諾跨年帶她出去玩才答應交往，「不然像他長得那麼普通，其實真的很入不了我的眼，畢竟誰不喜歡帥哥？」並表示跨年出去玩時，對方還說會疼她，卻沒想到「昨天吃飯就完全打翻自己說過的話」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，吃飯時媽媽邀請男友到家裡過年，但隨即被拒絕，讓原PO不滿直批，「要不是，看他過年他家只有他跟他媽兩個人，我才不會邀請他來我家過年」，而飯後媽媽要求男友，分開包紅包給她與原PO爸，且「也不收低於5萬以下的（紅包）」，男友則當場臉垮掉，讓原PO嗆「是有沒有這麼窮酸？」認為男友包紅包給爸媽是理所當然的事情。

女網友大呼，不相信男友都沒存錢，「就算每個月都要給他媽1萬塊，也不至於窮到連10萬都包不出來吧？」但讓原PO更不滿的是，事後在男友租屋處再次提起紅包時，竟被男友趕出租屋處，讓她傻眼狠酸，「是有必要為了紅包跟我吵架嗎？包給我爸媽不就好了？難道他是想為了一個10萬塊的紅包跟我分手，到底算什麼爛男人？有夠不負責任的！！」並痛批這樣以後要是懷孕、養孩子，「難道還要我出去工作嗎？真的越想越氣」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛傻眼大呼，「那妳可以去找個帥哥請他包紅包給妳父母」、「那你會包紅包給對方媽媽嗎？」「請問妳過年會包5萬紅包給她媽媽嗎？」「真佩服妳爸媽臉皮，是用什麼身份跟人家要錢？這哪是男友，是提款機吧！」

更多鏡週刊報導
【2024總統】賴清德、蕭美琴558萬多票當選　成台灣20年來「得票最低正副總統」
【2024立委】三黨不過半！藍白綠「戰神一字排開」進國會　網嗨翻：超期待
賴清德破民進黨執政8年魔咒當選總統　拜登聞訊：美國不支持台灣獨立

ET快訊
台灣虎航年終開獎！　上看14個月
指陳吉仲抄襲遭判刑　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？
今北台灣雨多！周末冷氣團剩12度　氣象署示警：冷上不少
北市男進彩券行喊「賽事將開始」：下注65萬　店員照做完了
傳「退出民眾黨群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會
昔「杯王」跌落神壇　桃園2廠房淪法拍要價近25億
5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片
快訊／爆陳吉仲抄襲　張斯綱、凌濤、楊智伃遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！妹子氣炸：還想把我拉下車

一群朋友聚餐「都沒聊大選」！他驚：根本沒人在乎結果　PTT曝關鍵

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！妹子氣炸：還想把我拉下車

一群朋友聚餐「都沒聊大選」！他驚：根本沒人在乎結果　PTT曝關鍵

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

好羨慕！台灣虎航年終獎金平均10.8個月　最高上看14個月

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

台積電漲2元收586　台股小漲34點來到17547點

陳建州被法院認證不告了！大牙激動首發聲：正義遲到　網湧入挺爆

營養師曝天冷更好瘦！「十日控卡食譜+瘦瘦湯」一次公開

誣指陳吉仲抄襲被判拘役　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？

中國光大集團前董事長唐雙寧被捕　涉貪對抗審查

GX演唱會加場！鼓鼓、蕭秉治「睽違8年」合體謝粉絲

蘋果整併Siri團隊　121名員工面臨裁員

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

在台灣「選舉作票有多難？」　呱吉揭真實數據！

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

北北基等4縣市大雨特報！

中國女遊日現金不夠！台人暖救援

妹子搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！

全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

高嘉瑜敗選　下一步自曝「想整理房間」

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

更多熱門

相關新聞

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

十年前的未婚夫，竟娶了他的弟媳婦！一名女網友透露，多年前她發現論及婚嫁的男友與弟媳的關係不單純，而後更抓到證據，雖然當時男方試著解釋，但原PO也果斷分手，如今她竟意外發現無緣的未婚夫，真娶了弟媳。對此，她也嘆八點檔的劇情真實的發生在自己身上。

柯文哲力拓白色版圖　「雙黃」有望進攻2026雙北市長

柯文哲力拓白色版圖　「雙黃」有望進攻2026雙北市長

藍營下屆總統人選　一王一后動向受矚目

藍營下屆總統人選　一王一后動向受矚目

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

侯友宜重大任務曝光　敗選隔天立刻上工

侯友宜重大任務曝光　敗選隔天立刻上工

關鍵字：

匿名公社鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

NONO受害者再＋4！

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面