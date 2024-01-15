交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

▲農曆新年將至，紅包要包多少給長輩成為熱門話題。示意圖。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

農曆新年將至，紅包要包多少給長輩成為熱門話題，不過有一名女網友抱怨，最近跟剛交往2週的男友表示，過年應包10萬紅包給父母，未料，對方不願意甚至還要她滾出租屋處，讓她氣得喊，「是有沒有這麼窮酸？連包2個5萬的紅包都不行，還說要疼我？」甚至氣得痛批對方是爛男人，讓大票網友看了嘖嘖稱奇。

一名女網友在「匿名公社」PO文抱怨，與工廠作業員男友認識半年，從同事發展成戀人，透露對方月薪3萬多，因在耶誕節買禮物向她告白，並承諾跨年帶她出去玩才答應交往，「不然像他長得那麼普通，其實真的很入不了我的眼，畢竟誰不喜歡帥哥？」並表示跨年出去玩時，對方還說會疼她，卻沒想到「昨天吃飯就完全打翻自己說過的話」。

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原PO表示，吃飯時媽媽邀請男友到家裡過年，但隨即被拒絕，讓原PO不滿直批，「要不是，看他過年他家只有他跟他媽兩個人，我才不會邀請他來我家過年」，而飯後媽媽要求男友，分開包紅包給她與原PO爸，且「也不收低於5萬以下的（紅包）」，男友則當場臉垮掉，讓原PO嗆「是有沒有這麼窮酸？」認為男友包紅包給爸媽是理所當然的事情。

女網友大呼，不相信男友都沒存錢，「就算每個月都要給他媽1萬塊，也不至於窮到連10萬都包不出來吧？」但讓原PO更不滿的是，事後在男友租屋處再次提起紅包時，竟被男友趕出租屋處，讓她傻眼狠酸，「是有必要為了紅包跟我吵架嗎？包給我爸媽不就好了？難道他是想為了一個10萬塊的紅包跟我分手，到底算什麼爛男人？有夠不負責任的！！」並痛批這樣以後要是懷孕、養孩子，「難道還要我出去工作嗎？真的越想越氣」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛傻眼大呼，「那妳可以去找個帥哥請他包紅包給妳父母」、「那你會包紅包給對方媽媽嗎？」「請問妳過年會包5萬紅包給她媽媽嗎？」「真佩服妳爸媽臉皮，是用什麼身份跟人家要錢？這哪是男友，是提款機吧！」

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