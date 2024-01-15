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嫩妹民宿包棟遭性侵！睡一半「腹部熱熱的」嚇問男友：有跟我做嗎

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花與男友及3名男性友人相約到民宿包棟、狂歡，沒想到竟遭性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

一名女子小花（化名）先前約了男友、其餘3名友人前往宜蘭民宿遊玩，期間不斷飲酒狂歡，沒想到過程中遭到王姓男友人性侵，嚇得她驚呼「有人在房內跟我做愛」，並氣得一狀告上法院。宜蘭地院審理後，判王男3年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年3月間與男友、王姓男友人等人相約，一共5人前往宜蘭某民宿包棟狂歡，期間在民宿一樓飲酒、歡唱。眾人一路喝到凌晨2點，小花也因此醉得不省人事，在男友、其中一名男性友人的攙扶下，回到房間休息。

由於小花意識不清後嘔吐，嘔吐物沾染在褲子上，男友於是將她的外褲脫掉，並將人扶到床上休息，接著便離開房間。

沒想到，王姓男友人眼見小花在房內獨自休息，認為有機可乘，於是闖了進去，脫去小花的私密衣物，動手性侵得逞。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花與男友及3名男性友人相約到民宿包棟、狂歡，沒想到竟遭性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

小花在過程中隱約感覺到有人與她發生性關係，還感覺到腹部有溫熱體液，並且透過走廊的餘光，看見了對方背後的刺青，不過因為酒醉、意識不清，直到一段時間後才突然驚醒，跑去詢問男友，是否有趁她酒醉時發生性關係。

男友否認以後，小花當即崩潰，嚇喊「昨天有人在房內跟我做愛」，並且到醫院驗傷、提告。醫院採集小花私密處深處的DNA，對比後發現混有王男或王男同父系血親的DNA，且到民宿遊玩的所有人當中，只有王男身上有刺青，王男也因此被起訴。

對此，王男則辯稱，雖然有與小花發生性行為，但是因為當天飲酒過量，記不清楚發生什麼事，否認性侵。不過，根據其他友人的說法，王男當天飲酒以後，清楚記得自己去哪裡、做了什麼事，表現出的行為與王男平時喝醉後明顯不同。

宜蘭地院審理後，不採信王男的說法，最後依照乘機性交罪，判處3年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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