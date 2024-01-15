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桃園-鶯歌火車站265試辦路線15日上路　接駛5005公路客運

▲桃園-鶯歌火車站265試辦路線1/15日上路。（圖／交通局提供）

▲桃園-鶯歌火車站265試辦路線15日上路。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通部公路局轄管「5005」桃園-鶯歌(經尖山)路線，本月14日停駛，為避免影響桃園市桃園區市民乘車權益，並顧及桃園市民往返新北市通勤需求，桃園交通局以試辦路線「265桃園-鶯歌火車站」接續行駛，由桃園客運營運，15日起提供為期3個月試辦服務，試辦期間市府提供虧損補貼經費維持營運。

交通局局長張新福表示，「265」桃園-鶯歌火車站試辦路線將原本「5005桃園─鶯歌(經尖山)」路線發車站點改至桃園巨蛋，改行萬壽路二段、復興路、民族路、建國路、福吉三街、大林路、桃鶯路，其餘行經路線與原5005路線一致，減少5005路線停駛對市民之衝擊，可強化桃園地區往返鶯歌地區交通服務。

▲桃園-鶯歌火車站265試辦路線1/15日上路。（圖／交通局提供）

交通局表示將路線延伸至桃園巨蛋，增加提供桃園前站民眾前往龜山工業區及新北鶯歌地區之大眾運輸服務，試辦期間規劃以2輛甲類大客車，每日14班次(現行5005路線為平日13班次、假日12班次)營運，以充分收集運量資料，以作為後續檢討是否轉為正式路線之重要依據。

交通局提醒，本路線為循環線，往程自桃園巨蛋發車至終點站鶯歌火車站後直接返程，因此返程無固定發車時間，收費方式同市區公車採里程計費，並適用TPASS基北北桃、桃竹竹苗、桃竹竹月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一及第2趟優惠18元，以及市民卡敬老愛心卡800點補助，本路線有跨區服務新北市鶯桃路地區，為嘉惠新北市高齡者及身心障礙者搭乘公車服務，亦將265試辦路線納入新北市敬老愛心卡搭乘公車補助範圍。

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