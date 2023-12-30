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花蓮富里鄉水稻「加強型保險補貼」元旦上路

▲▼花蓮富里鄉公所明年1月1日起，補助耕作水稻鄉親的「加強型」水稻收入保險費用10%。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮富里鄉公所明年1月1日起，補助耕作水稻鄉親的「加強型」水稻收入保險費用10%。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

明年1月1日起，花蓮富里鄉公所將補助所有在富里鄉耕作水稻鄉親的「加強型」水稻收入保險費用10%，因此明年度已經投保的務農民眾，不必另外繳交保費，就可獲得 90%「加強型」水稻收入保險的理賠，但尚未投保的鄉親也要趕緊加保「加強型」水稻收入保險，這樣才能有更全面的保障。

富里鄉公所為了提高務農鄉親收益保障，率全國各鄉鎮市先例，規劃明年度補助「加強型」水稻收入保險費用10%。另縣府也規劃明年度將提高全縣的補助「加強型」水稻收入保險費用至20%，加上農業部補助的50%，以及集團產區的鄉親，米廠協助負擔10%，因此本鄉鄉親明年度不必再另外花錢，只要全鄉水稻一期稻作減產5%，二期稻作減產 10%，鄉親就可以獲得 90%「加強型」水稻收入保險的理賠金。

▲▼花蓮富里鄉公所明年1月1日起，補助耕作水稻鄉親的「加強型」水稻收入保險費用10%。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成表示，目前本鄉各米廠協助負擔契作農友10%的保費，因此本鄉多數農友均已加保「加強型」水稻收入保險，但未契作的農友需要自行向各農會申請加保，否則就無法享有政府補貼保費的美意，因此要提醒各位尚未加保的鄉親，務必在明年度一期作投保時間（1月1日至3月31日）申請投保，以更全面保障自身權益。 

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