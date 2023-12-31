花蓮市清潔隊新車上路！增購5輛垃圾車　農曆春節前全到位

▲花蓮市公所日前有2輛新的低碳垃圾車已交車，預備投入每日的垃圾清運工作行列。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市清潔隊現有22輛密封式壓縮垃圾車，有半數車輛的使用年限逾15年，其中超過18年者更多達8輛，為汰舊換新符合環保標準，更避免影響執勤時的安全保障，花蓮市公所不僅向中央及縣府爭取補助，更自行編列預算採購，日前有兩輛新的低碳垃圾車已交車抵達隊部，預備投入每日的垃圾清運工作行列。

花蓮市清潔隊垃圾車車齡老舊，除了在安全上為駕駛及隨車人員帶來風險，在年初時也曾發生故障影響收運造成民眾不便，而在維修保養費用上更是所費不貲，因此雖然這些老爺車在清潔隊的精心保養下，還是老當益壯每日行駛在大街小巷為民服務，但市公所仍著手進行汰舊換新，連續兩年度分別增購2輛，更爭取到環境部補助1輛，總計5輛新車預計在明年度全數交車完畢。

依據「財物標準分類表」之「交通及運輸設備分類明細表」規定，特種車輛屆滿15年得辦理報廢。為改善清潔隊垃圾車半數以上車齡老舊的問題，花蓮市公所積極向上級單位爭取車輛更新經費，也同時在魏市長的指示下，並獲得市民代表會支持，在112年度編列預算新台幣840萬元，採購2輛符合七期環保規定的12立方米密封式壓縮垃圾車，並在21日完成交車驗收程序，將投入花蓮市垃圾收運工作行列。

魏嘉彥市長表示，花蓮市家戶垃圾平均每日有多達65噸，負責夜間垃圾收運工作的清潔隊員，除每日沿家戶收運垃圾外，在今年七月起，也增加12處定時定點垃圾收運專區，工作雖然辛勞，卻從不曾喊累。為讓隊員們享有更好的工作環境設施設備，花蓮市公所也將在新車上增設防墜落護欄，確保大家的工作安全。

除了這次交車的這2輛垃圾車外，編列在113年度總預算中的另2輛垃圾車，也預計在明年農曆春節前完成交車。此外，環境部在112年度補助的1輛垃圾車，也可望在近期交車。前後共將有五輛新的垃圾車投入家戶垃圾清運工作，大幅提升花蓮市清潔隊的服務效能。

