屏東立委＆總統雙贏！潘孟安成功守護　徐富癸曝前老闆來電第一句話

▲賴清德全國競總總部總幹事潘孟安成功固守屏東故鄉選情。（合成圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳弘修／台北報導

2024總統暨立委大選正式落幕。民進黨在此次立委選舉中雖然與國會第一大黨的寶座擦身而過，但彰化以南地區仍舊拿下絕對優勢的席次。選前備受關注的高屏地區兩位候選人李柏毅與徐富癸順利過關，兩區共同締造十席全壘打的成績，讓在屏南地區初試啼聲的徐富癸鬆了口氣；從「賴蕭配」在屏東縣擊敗另外兩組對手，拿下47.51%的選票，也可以看出前縣長潘孟安深耕屏東八年的成績仍受屏東鄉親與支持的肯定。

徐富癸14日受訪時表示，昨晚接到許多親朋好友的祝福，其中包含護國院長蘇貞昌特別打電話矚咐他「未來要多多幫忙周春米縣長」，行政院長陳建仁、立法院長游錫堃也派員代表致贈賀聯。最特別的是前老闆潘孟安，通話時第一句不是恭喜，反而是叮嚀要馬上上工，「以前造勢常說當選即服務，真的沒有騙大家」。

對於潘孟安的支持與鼓勵，徐富癸也強調，政治這條路從來不是單打獨鬥，而是專業團隊，「過去20多年，我和潘孟安總幹事並肩作戰」，從南到北，無處不在，「謝謝我的好頭家」，毫無保留的栽培指導。

事實上，此次屏東立委選情之所以激烈與格外受到重視，主要是因為在第二選區（屏南）綠營分裂且出現與國民黨聯盟的情勢。屏南選區的現任立委為蘇震清，因捲入SOGO集體收賄案被判刑10年，受限於排黑條款，遂改派其子蘇孟淳以無黨籍身份上場，挑戰民進黨徵召提名的徐富癸。國民黨部分，屏東縣黨部原本屬意由前立委蘇清泉出戰，但蘇清泉意願不高，提議與蘇震清聯盟，最後黨中央決定屏南不推人參選，而蘇清泉也躋身此次國民黨不分區名單第十一名。

正是因為如此，這一戰對於徐富癸跟潘孟安來說，更有絕對不能輸的壓力，特別是潘孟安。

潘孟安在卸任縣長前交出亮眼成績，此次又擔任賴清德全國競選總部總幹事，從原本是站在檯面上打仗的戰將，此次轉身成為幕後操盤手，即便中央與地方選情多頭燒，他的內心依舊掛心屏東與跟隨他20多年的徐富癸在此次大選的表現。

如同《ETtoday民調雲》在選前的調查 - 徐富癸以支持度33.7%領先蘇孟淳23.9%，兩人差距9.8％，選舉結果公布，徐富癸最終交出的成績是10萬8923票，擊敗蘇孟淳8萬2147票，成功地守住屏南這一席立委。

熟悉選情的屏東在地人士表示，若從總統副總統選舉得票數來看，民進黨「賴蕭配」22萬6110票（47.51%），擊敗國民黨「侯康配」14萬6789票（30.84%）與民眾黨「柯盈配」10萬3028票（21.65%）；在此次山地原民立委出現10席搶3席的激烈競爭，代表民進黨連任的屏東伍麗華得票數也比上屆增加，計獲3萬1874票，得票率22.1％，意味著不管是在屏南還是屏北，民進黨此次能夠再度鞏固總統故鄉，潘孟安累積過去八年縣長的耕耘與經營，確實扮演著重要的助功角色。

地方人士表示，面對來自外界或地方對手的攻訐與謠言，潘孟安在顧全大局避免失焦的考量下，不像過往選擇大動作公開回擊，反而僅以書面或口頭進行說明與澄清，總統與立委在屏東雙贏，表示大部分的鄉親仍舊相信與肯定潘孟安與他的子弟兵，而開票夜的勝利結果傳出後，讓整個屏東團隊對於繼續建設發展地方的承諾，吃下了一顆定心丸。

事實上，選前兩天，潘孟安也在臉書上貼了一張與徐富癸的合照，徐富癸公開演講，畫面的他則是易位而處地站在角落看著。

擔任民意代表時，潘孟安以專業、涵養、服務、行動、效能要求自己與團隊，看著子弟兵在鎂光燈下立論條理分明，自信擘劃著屏南的發展與遠景，也難怪他會有所感觸地在臉書發文寫下，「我以身為富癸的夥伴和兄弟為榮，他真的是『被主任耽誤的立委』」。

潘孟安卸任屏東縣長後，成功交棒給周春米；曾擔任過三屆立委，如今也順利協助徐富癸進入國會。投票日，潘孟安趕回車城陪坐著輪椅的母親投票，勝選隔日，他在臉書貼出了一張海邊日出照，感謝鄉親與支持者，此次同樣交棒高雄左楠立委席次的劉世芳留言回應：「謝謝擔重擔的操盤手，總是讓主角在最有光的地方！」

經過此次全國大選的洗禮，一路上的風雨，想必潘孟安是點滴在心頭，下一站要落腳何處，目前無人可測，但就像他曾在《紅色鋼鐵人》一書中寫下的，自己不想陷入制式醬缸文化，日日征戰連安穩睡一覺都成奢望，有一個伴隨他終身職務絕不會變，那就是屏東永遠的長工。