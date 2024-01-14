侯友宜請假113天2件大事沒做　綠黨團要求到議會補施政報告

▲新北市議會民進黨團要求侯友宜到會補做施政報告。（圖／資料照）



文／中央社

新北市議會民進黨團今天（14日）表示，預定23日召開臨時會審議新北市政府113年度基金預算，黨團盼市長侯友宜到議會補做施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政工作。

民進黨團發布新聞稿指出，新北市市長侯友宜代表國民黨參選總統，但開票結果，在新北得票率僅剩下約35%，得票率比4年前韓國瑜代表國民黨參選總統在新北市的38%得票率還要低。

黨團表示，相較上次新北市長選舉侯友宜約62%得票率，侯友宜得票率幾乎折半；且侯友宜在新北得票數86萬4557票，卻也不如新北國民黨立法委員候選人的106萬2858票總得票數，相差幾乎20萬票。

▲侯友宜敗選後首場市政行程到三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）



黨團表示，投票結果表達市民無法接受市長帶職請假參選，雖然侯友宜為請假選總統向市民致歉，並表示未來一定加倍奉還、全力以赴。然而在侯友宜請假選總統期間，局處首長淪為政治打手，府會關係史上最差。

黨團總召鄭宇恩表示，新北113年總預算案歲出2124億餘元，預算編列為史上最大規模，但因市長落跑選總統，缺席市長施政報告，這對新北市市民極不負責任。

她表示，既然現在侯友宜也回歸新北，也請侯友宜應該要進議會把沒有報告的「市長施政報告」及「113年預算案」進行專案報告，一一對市民說明，這樣才是對市民負責任的市長。

黨團幹事長卓冠廷表示，市長侯友宜回歸新北市，對市民來說是一件好事，也希望市長可以專心市政。

黨團書記長林秉宥表示，侯友宜請假期間發生校園割頸案，讓市民驚慌，現在回歸新北市，應檢討少年事件的風險管理，畢竟這次案件凸顯過去在潛在對象的掌握、篩選通報，甚至是輔導成效都還需要再加強。

他強調，此次校園幫派問題儼然不是教育局可以單獨掌控，校園幫派應該進行源頭管理，希望警察出身的侯友宜，回來新北後可以好好進行大整頓，讓新北市家長以安心。