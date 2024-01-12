【廣編】春節超熱賣金高「可以喝的紅包酒」再推續作　金光閃閃展財氣、運勢爆棚順到「金」滿意

▲黑松公司再次攜手金門酒廠推出「可以喝的紅包酒」酒款「緞金龍2024新春特仕金」。

圖、文／黑松提供

黑松與金門酒廠再度聯手推出「可以喝的紅包酒」超強運新春酒款–「緞金龍2024新春特仕金」，以招財金再加上「恭喜發財」丹紅大字，打造喜氣滿盈的紅包酒！酒體更是易飲好入喉，入口瞬間果香繚繞、口感柔順如綢，尾韻榖糧香氣醇厚，甘順好入口的紅包酒喝了就能迎來滿滿財氣。

延續「可以喝的紅包」概念，「緞金龍2024新春特仕金」外型以金色質感霧面烤漆，加上丹紅顯眼的「恭喜發財」四字，如同具春節喜慶好寓意的正紅色與帶財金的「雙色紅包」，包裹住誠摯的新年祝福；酒體經過釀酒師的巧手調和，完美分布的酯花能夠快速包覆味蕾，入口瞬間感受綿甜清新的花果香於味蕾綻放，柔順如緞，尾韻保留高粱獨有的醇厚榖糧香氣，烈酒新手也能輕易入口，更適合擺在年節餐桌佐餐開胃。

「緞金龍2024新春特仕金」從金色設計瓶身至順口酒體，將祥龍年好運集大成，直接化身開春最福氣紅包，送禮或收藏都能讓 2024年運勢順到令人「金」滿意！即日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購、全台各地區酒類專賣店陸續開賣，金酒公司在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可洽詢購買。建議售價700元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。現在點擊下方連結加入58金高FB會員，參加活動分享自己的心願紅包，就有機會馬上把金～順的金門高粱紅包酒帶回家。

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