台中大媽偷走60元商品　被逮送辦急喊：我有帕金森氏症

記者許權毅／台中報導

台中市一名72歲曾女2日到西區一間五金百貨竊取物品，店員早就發現曾女有異常，時時緊盯，最終曾女被揭穿包包內藏有贓物，一度謊稱是因為忘記帶錢包，卻付不出才60塊的商品。轄區警方獲報到場，曾女又改口稱「因為有帕金森氏症」記憶力不好，最終仍被依法送辦。

▲台中一名72歲曾女2日在一間五金百貨行行竊，摸走60元商品被依法送辦。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第一警分局公益所2日10時許接獲西區一間「美日百貨」報案，指出店內遭竊。警方到場後，發現是一名72歲曾女，竊取杯蓋、掛勾、長尾夾等生活用品。監視器畫面拍下，曾女佯裝是一般消費民眾，挑選幾項商品後，全數未結帳放進包包。

曾女自以為沒被發現，孰料店員早就發現曾女行為舉止詭異，時不時偷瞄緊盯，最終上前向曾女對質，曾女見事跡敗露，馬上說是因為沒帶到錢包，卻又無法通知家人來幫忙付錢。曾女看見警方到場，又說是因為患有帕金森氏症記憶力不好，時常會忘了自己所做何事，相當後悔，雖然得手商品價值金額不高，但已造成商家困擾。

全案經警詢後，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。第一分局長吳燕山呼籲，民眾切勿以身試法，警方秉持「有案必破，且要快破」之決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法，以維市民安全。