就是他！北市男偷總統選票還有2張未尋獲　同居女友面前遭拘提

記者張君豪／台北報導

台北市松山區654號投開票所在13日投票日當天晚間，選務人員發現遺失284張空白總統選票，在場選務人員遍尋不著報警處理，警方到場後封鎖現場並擴大搜索範圍，最後在該投開票所民有里活動中心5樓圖書館角落書架上發現內放有282張總統選票的紙袋，但仍有2張選票未尋獲，轄區松山警方緊急成立專案小組追查。

▲松山警方14日下午3時許逮捕竊取選票的郭男到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方根據現場蒐證及調閱監視器後，鎖定當天曾到場投票的郭男（75歲、經查有走私前科）涉有重嫌，14日中午向台北地檢署、法院聲請拘票、搜索票後，專案小組14日下午3時許到松山區復興北路某華厦大樓社區，郭男現住地查訪，警方出示拘票，在郭男同居女友面前將他逮捕歸案。





但警方搜索現場及郭嫌身上並未發現遭竊走的2張總統候選人空白選票，郭男到案後目前仍不吐實，也拒絕交代犯案動機及竊取的選票下落，警訊後將依觸犯《總統副總統選舉罷免法》93條、《刑法》竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

松山警方將持續深入瞭解其犯案動機，強調警方絕對不容許有任何違反選務公正之違法行為，確保選舉平順進行，維持社會治安穩定。

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