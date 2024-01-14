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社會 社會焦點 保障人權

500萬保時捷撞餐廳門柱害1女骨折！駕駛：打檔時不明原因暴衝

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲駕駛稱保時捷突暴衝，撞上餐廳門柱。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區知名港粵餐廳「金悅軒」14日中午，遭一輛新車要價近500萬元的保時捷轎車撞擊，除造成餐廳門口柱子、花圃圍籬毀損，還有1名女子被撞到右腿骨折。據了解，保時捷謝姓車主當時前往用餐，他辯稱，打檔時不明原因車輛暴衝；警方獲報到場，但該處非屬道路，僅抄登資料備查。車商估算，保時捷維修費用約40多萬元。

據了解，謝姓車主（71歲）今天中午11時許，前往位於金悅軒餐廳用餐，欲停車時，車輛突然暴衝，先是擦撞1名嵇姓女子（56歲），隨後撞上餐廳大門柱子及周遭花圃圍籬。

車禍造成保時捷車損、嵇女右腿骨折，以及餐廳門柱受損。轄區警方獲報到場，對謝男進行酒測，無酒精反應，初判肇因為謝男未注意車前狀況，由於該處不是道路，警方僅抄登資料備查，目前尚無接獲餐廳、嵇女提告求償。

蘇姓車商看過事故照片表示，該輛車是保時捷Panamera，約在2017年至2022年出廠，新車要價約490萬元，本起事故造成車輛大燈、前保桿、內輪弧、右前傳動部件毀損，維修費用約在40多萬元。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼車商認本起事故造成保時捷大燈、前保桿、內輪弧、右前傳動部件毀損，維修費用約在40多萬元。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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