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分析／2024藍綠白外政黨全滅　「搶救王義川」成泛綠小黨催命符

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲基進黨吳欣岱。（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者杜冠霖／台北報導

2024選戰結果出爐，藍綠白三黨囊括34席不分區，包含時代力量、親民黨、新黨等老牌政黨全滅，且最高僅時力2.57％、無一黨跨過政黨票門檻，泛綠小黨台灣基進、台灣團結聯盟狀況尤為慘烈，政黨票都較上屆大幅縮減、連「保一」都做不到，正是受到民進黨「搶救王義川」活動衝擊，三票民進黨的呼籲直接將吸走小黨票，慘淡成績讓台聯黨主席劉一德甚至建請中常委解散，這個老牌政黨恐將走入歷史。

回顧整場選戰，民進黨排名第14名的台灣智庫執行長王義川熱度驚人，他在政論節目上以流利、接地氣口條跟詼諧的政治講解，受到不少綠營支持者喜愛，據了解，有他在的政論節目時段就是收視率破一保證，隨後他也加入民進黨不分區名單，並展開「搶救王義川」造勢活動。

雖不在安全名單中，但王義川強調「我在哪裡安全名單就在哪裡」，並全力衝刺政黨票，許多立委候選人都搶著找他站台，後續發起「川流不息」全台造勢活動在中南部更是聲勢驚人，受到不少支持者熱烈歡迎，自發騎車追隨在後，讓綠營基層空前團結，而不分區立委選舉結果13日揭曉，民進黨確實成功扭轉民調頹勢，政黨票獲36％支持，不分區立委席次維持「平盤」13席。

相較2020大選的蔡英文海嘯，此次在政黨輪替及在野圍攻氛圍下，外界及各家民調結果普遍預估綠營不分區席次將下滑，甚至黨內一度估算僅11席，但開票結果優於預期，王義川功不可沒，但壓縮的正是泛綠小黨選票。

選戰期間，台聯黨就曾多次喊話「三票民進黨」的呼籲是在壓縮小黨生存空間，更嚴詞批評王義川的口號；甚至選前一個月，滅黨危機感高漲的基進黨都做圖卡批評「搶救王義川」行動的動機，呼籲票投基進才能讓台派席次最大化，但顯然呼籲無效，泛綠政黨票這次更較上次大選集中，讓民進黨不分區席次能夠維持平盤。

「搶救王義川」讓台聯、基進黨受傷最重，基進在高雄、台南有一定政黨實力，甚至能在選戰中搶下議員席次，但此次開票都不理想，而在台北推出黨內聲量最高的吳欣岱，雖她個人拿走2萬6千票成功拉下民進黨立委高嘉瑜，但政黨票僅開出8866，顯然個人魅力遠大於基進黨，讓政黨票也討不了好。

此次潰敗，讓台聯黨主席劉一德13日晚間宣布請辭，並將召開中執會建議解散。而基進黨也宣示進行黨內部檢討，並認為大環境不適合理念型小黨。但兩個曾在台灣政壇有一席之地、如今支持度卻不到1％的泛綠小黨，要如何在大黨夾殺下重新找到定位？未來仍前途渺茫。
 

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