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金針花景區天災侵襲！花蓮爭取3.5億復建　盼今年花季前完工

▲▼赤科山災復工程進度超前預定進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲赤科山災復工程進度超前預定進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府農業處日前於玉里高寮聚會所與富里竹田義民亭，舉辦0918地震赤科山及六十石山復建工程進度說明會，針對目前工程執行進度與未來規劃期程進行說明，透過意見交流相互討論，期望施工過程中能更加順利圓滿。

縣長徐榛蔚表示，0918地震重創花蓮，尤其赤科山及六十石山產業道路，多處發生大規模崩塌，經農業處啟動復建機制，逐一現勘彙整提報行政院公共工程委員會審查，獲核定六十石山8,974萬6,000元、赤科山1億2,133萬元辦理復建工程，分別於112年7月及8月辦理開工。感謝兩座山鄉親的體諒與配合，道路封閉或管制放行對於居民生計與生活造成衝擊，除要求農業處積極趕工縮短整體期程外，也盡可能在工法許可與符合安全性的情況下盡量避免管制，衡量各方需求取得平衡以降低傷害。赤科山與六十石山復建工程不僅技術難度高，且在極端氣候下，地質不穩定、環境條件不斷變化，存在許多工程不可控制因數，具有相當考驗及挑戰性。

▲▼赤科山災復工程進度超前預定進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

赤科山工程主要劃分為8大工區，均位於主線道路4K-10.25K範圍內，工區內大小邊坡崩塌需整治計13處，將坡面多餘土石清除整理後，設置自由格梁、噴凝土溝及打設土岩釘，避免日後雨水沖刷造成土石滑落，另施作帽梁、微型樁、擋土牆、防落石網及石籠等水保設施，以改善邊坡整體穩定性，工期360日曆天，截至今年1月10日為止，預定進度18.92%、實際進度50.30%。

▲▼赤科山災復工程進度超前預定進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲六十石山災復工程進度已超前預定進度。

六十石山工程則劃分為5大工區，前4工區位於竹田上山段，第5工區位於萬寧下山段且崩塌情形最為嚴重，對於各邊坡崩塌施作帽梁、擋土牆、截水溝、防落石網及石籠等水保設施，改善邊坡整體穩定性，崩塌規模較大處，坡面多餘土石清除整理後，另設置噴凝土溝、自由格梁及打設土岩釘，避免日後雨水沖刷造成土石滑落，工期360日曆天，截至今年1月10日為止，預定進度12.21%、實際進度16.29%。

▲▼赤科山災復工程進度超前預定進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，施工過程中因配合去年金針花季管制開放通行，加上7月杜蘇芮、8月蘇拉、9月海葵及10月小犬等4次颱風道路皆有土石崩落情形，對於工程進度造成影響，經農業處、監造單位及施工團隊協調合作、積極趕工，目前進度均已追上且超前，依預定期程可於今年金針花季前完工，然而兩座山也因為颱風豪雨導致原有災害擴大與新增災害，災後農業處彙整提報行政院公共工程委員會爭取並獲核定追加經費，赤科山部分災害擴大4,630萬1,304元、新增災害6,077萬元；六十石山部分災害擴大1,360萬元、新增災害2,361萬9,000元。新增災害工程目前已在規劃設計階段，預估4月完成發包、5月動工，今年年底完工。

▲▼赤科山災復工程進度超前預定進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府辦理災害復建工程進度說明會。

農業處長陳淑雯說明，大家較關心的連假與今年金針花季交通管制問題，赤科山主線及六十石山竹田上山段春節期間（2月8日-2月18日）皆不施工開放通行，至於今年度花季期間通行方式，將等新增災害工程發包後將與施工廠商再行討論。感謝鄉親們參與說明會，並提供寶貴意見，讓工程臻於完善，農業處仍將持續努力，希望能盡速完工，早日恢復民眾用路權益。

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