花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

▲花蓮南區玉長大橋復建工程動土，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年9月18日花東地區發生最大震度6級強的地震災害，其中高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋等三座跨越秀姑巒溪之重要橋梁在這次震災中倒塌毀損，經花蓮縣府啟動勘災及專案評估重建復建事宜，30日進行玉長大橋復建工程動土儀式，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，立法委員傅崐萁、多位縣議員以及地方仕紳皆到場見證，共同祈福工程順利圓滿平安完成。

高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋等三座橋梁之重建工程，經中央工程會專案審議後，同意核定補助近18億元辦理3座橋梁之重建工程。復建經費核定後，花蓮縣政府隨即委託專業單位同步展開3座橋梁的基本設計、細部設計及工程招標工作，並於今年11月中均順利完成發包，預計2025年底可陸續完工通車。

徐榛蔚表示，建設真的不容易，花蓮縣政府總預算從民國99年的153億，再到現在今年的280億，足足多了100多億，即便在縣府公務員額編制沒有增加的情況下，各項公共建設與工程仍不斷的在進行中，然而公共建設的執行並沒有想像中容易，工程提報、現地會勘、審議核定、細部設計、工程發包等行政程序更是繁瑣，且不論工程緊急與否，相關執行作業要點仍需謹守，還望鄉親都能理解、共體時艱，而危機就是轉機，雖然遭逢強震，縣府團隊藉著復建工程的執行讓南區的道路及橋樑脫胎換骨、煥然一新，如今花75鄉道玉長大橋終於要動工了，希冀工程能夠如期如質完工，帶給鄉親更安全的通行環境。

花蓮縣政府建設處表示，高寮、玉長及崙天大橋，因地震遭受破壞，造成橋梁多數墩柱受剪力損壞、橋梁錯位，橋梁幾乎全數傾倒，為確保民眾通行安全，三座橋梁於災害發生後即行封橋，禁止人車通行，對當地交通造成極大的影響。

為緩解通行不便問題，縣府一方面緊急施設通行便道供民眾臨時通行，一方面也積極辦理重建工作，三座橋梁的重建規劃設計工作均是同步展開及進行，不讓任何一座橋梁進度落後，結構設計也依據最新耐震設計標準辦理，希望儘早完成三座橋梁重建。

「花75鄉道玉長大橋0918震災復建工程」，重建經費為5.2億元，重建後橋梁長度810公尺，引道368公尺，後2座橋梁結構型式為預力I型簡支梁橋。依據工程會專案審議核定內容，重建橋梁寬度均採9公尺之雙向雙車道配置，並包含排水、照明及護欄等相關附屬設施，重建後之寬度均大於舊橋寬度，可提供較過去更為舒適、安全的通行環境。