賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

2024年總統及立委選舉落幕，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以558萬票（4成得票率）當選第16屆總統、副總統。賴清德13日晚間召開國際記者會，向全球媒體強調「台灣締造了民主陣營的第一場勝利」。對此，前立委郭正亮不以為然，表示聽完賴清德勝選感言差點昏倒在地，稱其感言實際上是在操作「大外宣」。

賴清德宣布勝選後，13日晚間在國際記者會上強調，作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，「台灣締造了民主陣營的第一場勝利」。賴清德自豪表示，這場勝利有三個重大的意義，第一個意義是台灣告訴全世界，在民主和威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，未來台灣也會繼續和國際民主盟友並肩同行。

賴清德強調，第二個意義是台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入，因為大家相信自己的總統可以自己選。最後一個意義是，自己在三組候選人中，得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

▲賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

郭正亮今（15）日在《觀點》節目中表示，賴清德在國際記者會上的勝選感言實際上是在操作「大外宣」，在向國際社會解釋自己當選的意義。郭正亮指出，果然，隔天國際外媒，包括美國、英國所有權威媒體皆引用賴清德的說法，「但是，這真的是真相嗎？這並不是真相」。

賴清德談話中，強調大選結果證明台灣站在民主一方而非威權一方的言論，讓郭正亮不以為然。他指出，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲並未主張與中國大陸談統一，因此賴清德的言論顯得非常多餘，「我聽不懂他在說什麼，你又不是跟習近平在選舉」。

郭正亮進一步批評賴清德僅獲得40%的選票，卻在勝選感言中使用「勝利」一詞，表示聽到差點昏倒在地。郭正亮認為，賴清德並未真正取得全體選民的支持，「你只有獲得40%選票，你怎麼敢講叫做勝利」，反酸賴清德這種論調，未來勢必會碰到極大的障礙。