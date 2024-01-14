賴清德「3難題」成跛鴨總統！　作家：脫離韓國瑜得求柯文哲

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「3難題」成跛鴨總統　漂浪島嶼：脫離韓國瑜得求柯文哲

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選落幕，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以558萬票勝出，但民進黨國會席次並未過半。作家漂浪島嶼認為，賴清德未來必須面對3大考驗，分別為朝野共治的形成、行政權的喪失架空、綠白合的以小吃大，「賴清德要脫離韓國瑜在掌控立院逼迫，就必須懇求柯文哲轉向合作。」

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲漂浪島嶼認為賴清德將面臨3大考驗。（圖／記者李毓康攝）

2024大選民進黨陣營雖然在總統選舉中勝出，但國會席次部分卻沒有過半，國民黨54席、民進黨51席、民眾黨8席，外界憂心，賴接下來恐怕得面對「朝小野大」的尷尬局面。

作家漂浪島嶼13日晚間在臉書發文表示，「賴清德一當選，就成跛鴨總統。在立院不過半的現實下，賴清德未來（將）面對3大考驗！」第一個考驗就是朝野共治的形成，假如藍白立院合作，掌握立院院長人選以及議題立法決定權，到時將形成一個府、院共治的局面，若是由國民黨籍的韓國瑜擔任立院院長，「選前極盡嘲諷，如今惡夢成真，曾經對抗台南議會的賴清德，能要行政院長拒到立院報告嗎？能夠忍受韓院長制肘多久？」

▲▼2024侯友宜選前之夜，韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

▲立院龍頭之戰是接下來各界關注的重點之一。圖為韓國瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

第二個考驗是行政權的喪失架空，漂浪島嶼認為，過去民進黨與台聯曾三度對國民黨的蕭萬長、陳沖、江宜樺提出不信任案，但都沒有通過，現今立院在野黨可以再提出，席次上成功紀錄相當高，如果行政院長不被信任請辭，民間又有800多萬反對民意，萬一立院改選，席次可能會再下降，最終被迫交出組閣權，進而變成架空總統的在野統治。

▲▼民眾黨競選總部回應選舉-吳欣盈,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲綠白是否會合作，也有待觀察。圖為吳欣盈、柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

第三個考驗是綠白合的以小吃大，漂浪島嶼提到，若賴清德要避免上述狀況，唯一的反轉之道是找擁有關鍵決定席次的民眾黨合作，形成過半席次，阻絕國民黨的執政阻擾，「民眾黨掌握立院關鍵席次，成為恐怖平衡的決定者，選邊待價而沽，任何一方必須拿出足以滿意的交換籌碼，才能拉攏一起形成力量。」

「賴清德要脫離韓國瑜在掌控立院逼迫，就必須懇求柯文哲轉向合作。」漂浪島嶼直言，賴清德避過藍白合擊拿下總統勝選，立委部分卻再度面臨藍白挑戰，若找柯文哲合作，就如同複製選前藍白合的戲碼，付出該付的代價，接受尷尬的條件，形成小黨控制大黨的局面，這對賴來說，「真的是心性上的火盃考驗。」

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