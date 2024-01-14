搶救王義川民進黨政黨票逆轉10％　本人親喊：你們都是英雄

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選落幕，民進黨不分區立委拿下13席，排名第14位的候選人王義川被認為是重要關鍵，最後竟然逆轉倒贏國民黨1.58％，與最初的民調相比，追了超過10％。對此，王義川向支持者喊話，「勇士們，你們都是英雄」、「不敬禮解散，我們民主路上再相見」。

▲王義川發文感謝支持者相挺。（圖／翻攝自Facebook／搶救王義川大兵）

王義川在民進黨不分區立委名單中排第14位，選前他曾發起川流不息環台大車掃、搶救王義川行動，然而，大選結果公布，他已確定無緣進入立法院。不過，王義川仍被認為是民進黨逆轉倒贏國民黨的關鍵角色。

王義川13日晚間透過臉書發文向支持者們道謝，內容提到，1個半月前各政黨提出不分區名單，媒體的民調有高有低，但普遍來說，國民黨在政黨票的支持度大約領先民進黨7至9％，搶救王義川行動就是在這樣的狀況下逆風前行。

▲王義川認為，搶救行動的目標一開始設定就是要拚政黨票，個人勝敗並不重要。（圖／搶救王義川行動提供）

王義川坦言，全國性選舉不能像區域性選舉那樣，靠組織、資源來綁，所以他們採用全新的方式和態度，將年輕選票當作主戰場，而開票結果民進黨獲得498萬票（36.16％），國民黨獲得475萬票（34.58％），他們相當於逆風倒贏國民黨1.58％，與最初的民調相比，追了超過10％，得票數也比4年前民進黨的481萬票多，「大家的參與是有意義的。」

王義川強調，雖然他沒有辦法進到立法院，但一開始大家的目標設定就是要拚政黨票，他想跟所有參與搶救活動的支持者說，「勇士們，你們都是英雄！我說過，王義川3個字一點都不重要，重要的是，如果沒有你們的參與，搶救王義川行動沒辦法走到今天！不敬禮解散，我們民主路上再相見。」

王義川畢業於台大土木工程學系學士，台大土木工程研究所交通工程組碩士、博士，曾擔任台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長、台中市政府交通局局長，2018年間因為盧秀燕辭去立委參選台中市長，他接受民進黨徵召參加補選，可惜敗給對手沈智慧。