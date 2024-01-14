記者黃翊婷／綜合報導

2024大選結果公布，政黨票部分時代力量僅拿下35萬票，沒有跨過5％門檻，區域立委也都落敗，國會新會期確認「出局」，時代力量黨主席王婉諭已率決策委員總辭。而時代力量立委陳椒華13日深夜在臉書發文開轟，選後要追究2件事情，為何黨中央要在選前數天以外製影片、付費上網紅節目方式抨擊退黨黨員。

▲王婉諭率決策委員總辭。（圖／記者吳杰澄攝）

時代力量立委陳椒華13日晚間在臉書發文，率先對黨中央開砲，「選後我要追究：為何中央未經決策，選前數天以外製影片及付費上網紅節目，大肆攻擊黃國昌而造成多位黨員退黨？」

▲陳椒華曾為黃國昌發聲。（資料照／記者屠惠剛攝）

其實，陳椒華在選前就曾替已退黨的黃國昌抱不平，還直言「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失」。當時王婉諭回應，時代力量不是一言堂，有自己的看法都很正常。

如今大選結果公布，時代力量確定新會期在國會沒有席次，面對黨內同志的控訴，黨中央會如何處理，目前尚未獲得相關回應。不過，在選舉結果公布之後，王婉諭已率領決策委員召開2024不分區立委選舉結果記者會，坦言對此感到非常抱歉，讓大家失望了，時力會深切檢討、持續精進，決策委員將全體總辭、擇期辦理改選，接下來將由她繼續擔任代理黨主席處理相關黨務，直到新任決策委員選出來為止。