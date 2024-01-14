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天玉里「章魚哥」神預測再發威！賴清德得票率只差0.9個百分點

▲▼大選「章魚哥」天玉里投開票所。（圖／記者許敏溶攝）

▲天玉里投開票所設在天母國小，多次精準預測選舉結果。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

2024年總統大選結果昨晚揭曉，民進黨候選人賴清德拿下558萬票，以40.05%得票率當選。台北市士林區天玉里近年多次選舉精準預測選舉結果，有「章魚哥」神預測稱號，昨晚再次發威，天玉里開票結果同樣是以賴清德勝出，獲得2149票，得票率為40.95％，與最終選舉結果僅差0.9個百分點。

天玉里這次選舉共設有6間投開票所，開票結果在昨傍晚5點30分左右出爐，民進黨的賴清德和蕭美琴獲得2149票，得票率40.95%，國民黨侯友宜和趙少康則得到2005票，得票率38.21%，民眾黨柯文哲和吳欣盈1094票，得票率20.85%。

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比對昨晚中選會公布的最終選舉結果，賴清德得票率40.05%，與天玉里40.95%僅差距0.9個百分點，再次神準預測選舉結果；但得票第2和第3的侯友宜和柯文哲得票率分別為33.49%和26.46%，與天玉里開票結果各有約5個百分點的差異。

▲▼大選圖表。（圖／ETToday製表）

天玉里居民有不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，近年多次總統和市長選舉開票結果與最終結果相同，且誤差範圍小，因此被封為可預測選舉結果的「章魚哥」。

回顧過去幾次大選，《ETtoday新聞雲》彙整中選會選舉資料庫發現，近年多次總統大選，天玉里均能精準預測結果。以前次2020年總統大選來說，民進黨蔡英文和賴清德在天玉里以55.31%的得票率贏過國民黨韓國瑜、張善政40.74%，與蔡英文全國得票率57.13%、韓國瑜全國得票率38.61%，兩者數字接近。

至於2016年蔡英文和陳建仁當選總統的全國得票率為56.12%，勝過對手國民黨朱立倫和王如玄的31.04%，天玉里開出得票率則為52.49%與37.66%，雖然誤差較大，但仍成功預測最終結果。

▲▼北市大選「章魚哥」天玉里開票。（圖／記者許敏溶攝）

▲天玉里多次開票結果與最終大選結果相同，每次選舉都成為外界矚目焦點。（圖／記者許敏溶攝）

在台北市長選舉部分，2022年的台北市長選舉中，國民黨蔣萬安成功擊敗對手陳時中和黃珊珊當選市長，蔣萬安在全台北市的得票率為42.29%，和天玉里41.37%得票率差距僅有不到1個百分點。

不過在2018年台北市長選舉中，成功連任的柯文哲在全台北市的得票率達41.06%，小勝對手丁守中39.91%，但當年在天玉里開票時，柯文哲得票率僅39.91%，反而是輸給國民黨候選人丁守中的42.06%，天玉里罕見預測失準，也導致當時丁守中一度不承認敗選，認為選舉結果有問題。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

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