賴清德得票率差蔡英文17%！雷倩揭國民黨失敗2原因：操作棄保失敗

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選 。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2024總統大選落幕，賴清德拿下558萬票，以40.05％得票率勝出。不過，對比蔡英文2020年得票率57％，仍有17％差距。對此，前立委雷倩分析，國民黨之所以無法政黨輪替，主要有2個原因，一是民眾黨崛起，二是藍營習慣在同溫層操作棄保，但這個策略對白營支持者無效，以致棄保失敗。

雷倩13日晚間受邀上yahoo！tv節目「風向龍鳳配」分析，這次賴清德得票率落在40%到41%，與蔡英文2020年差距高達17％，凸顯這次台灣多數民意並不支持民進黨，但國民黨未能利用這份差距來達成政黨輪替，主因是藍營選舉策略、白營崛起。

雷倩表示，藍營習慣在同溫層操作棄保，但民眾黨不像新黨、親民黨及國民黨這些同質性政黨，支持者大多是落在20至39歲的年輕選民，反觀國民黨內部的年輕支持者不到10％，「柯文哲的選民從頭就不是你（藍營）的同溫層。」

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

雷倩指出，即便民進黨、國民黨仍是台灣前兩大政黨，但今日柯文哲已非昔日台北市長的柯文哲，兩大黨不能忽視柯文哲集結的年輕支持者，必須好好審視年輕人對未來的想像與需求。

至於國際如何解讀這次台灣的選舉結果？雷倩認為，無論是華府還是北京，選前都已經做了一定程度的表態，表達對台灣局勢的關切，因為台灣一直被視作是兵兇戰危的焦點，如今賴清德勝選，可能加劇台海緊張局勢，成為美國「最危險的朋友」之一。