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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政黨票不到1%「還拉下高嘉瑜」　基進：大環境不利於理念型小黨

▲▼2024總統立委大選不分區政黨票號次抽籤20日在中選會舉行，台灣基進黨主席王興煥出席抽籤。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進黨主席王興煥。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

此次大選結果出爐，台灣基進在政黨票僅斬獲95078票、0.69％，相較上次2020大選大幅縮減五萬票、成績慘澹，台灣基進黨主席王興煥13日表示，即便大環境不利於理念型小黨生存，仍會堅持維護台灣主權的道路，過去的柯文哲氣候不足，小黨尚有生存空間；然而今年，柯文哲收攏小黨政黨票，使得爭取政黨票成為艱鉅任務，這是所有小黨的普遍困局，且基進路線容易被視為小綠，這是未來必須思考的。

基進黨此次政黨票不到1％，甚至敗給異軍突起的小民參政歐巴桑聯盟、淪為第六大黨，又在北市第四選舉區推出候選人吳欣岱，瓜分票數雖遠遠未能當選，卻造成民進黨現任立委高嘉瑜敗選，不僅國會全滅、連政黨補助款門檻都未能跨過，形同一次重大挫敗。

王興煥表示，2024年大選結果出爐，在藍綠白以外小黨幾無生存空間，台灣基進於大選結束後舉行記者會，表明即便大環境不利於理念型小黨生存，仍會堅持維護台灣主權的道路，並且更努力讓台灣人民了解，基進在台獨政黨以外，也是對內政民生有所堅持的進步政黨。

王興煥指出，兩次政黨輪替後，柯文哲利用政治手段操弄民粹，收攏兩黨外的支持者。過去的柯文哲氣候不足，小黨尚有生存空間；然而今年，柯文哲收攏小黨政黨票，使得爭取政黨票成為艱鉅任務，這是所有小黨的普遍困局，台灣基進身為堅定獨派政黨，因為路線因素容易被視為小綠，使得台灣基進面臨比其他小黨更多的雙重困局，也是未來必須思考的。

王興煥表示，即使主流民意對民進黨不滿，台灣基進仍未走上藍白黃等政黨扯台灣後腿的路線，基進未來仍將持續對抗柯文哲、國民黨，不走民粹的道路，十年前基進選擇比民進黨更台獨的道路，就預示著困境，這一條道路沒有錯。未來，除了專注抗中保台、轉型正義之外，將會在內政民生，有更明確宣示與更專業的經營，讓台灣基進浴火重生。

王興煥提出，對於本次的結果，有兩個不甘，一個不甘，是對台獨政黨無法進國會的不甘；另一個不甘，則是太陽花運動十年結算挫敗的不甘。台灣基進承諾未來會拋開一切包袱，秉持以台灣意識推動新政治的態度，繼續打拚。

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