南投立委／選前只剩3萬塊！游顥前進立院：貫徹中央地方一條線

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

2024大選開票結果一一出爐，南投縣第2選區（南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義）由國民黨立委候選人游顥以微幅領先勝出。游顥稍早發表勝選感言，感謝鄉親給予機會，讓投2能夠光榮收復，未來進入立院，必定貫徹中央地方一條線，與縣長許淑華、立委馬文君一起努力，爭取更多預算，打造宜居南投。

▲南投第2選區立委游顥發表當選感言。（圖／記者高堂堯翻攝）

游顥表示，自己是平凡的孩子，沒有任何事業，參選前身上現金一度只剩下3萬塊，靠著許多小額捐款，才有走下去的力量，一直到勝選，這段時間非常感謝縣長許淑華，帶領團隊與他討論政見，也謝謝鄉親能肯定國民黨在地方上的經營付出，給予游顥勝選的機會，能夠進入立法院，未來一訂貫徹中央地方一條線，爭取正多預算，配合縣長許淑華、立委馬文君，一起打造宜居南投。

游顥說，未來不管是醫療、教育、交通、農業、或是地方產業發展、以及社會福利，他將會秉持過去在立院擔任幕僚10年的經驗，提出優質法案、地方政策協助南投發展，爭取資源全力向前衝。游顥還表示，雖然選戰過程中各種攻防，但選後都將回歸平靜，明天將會展開謝票行程，接著會全力與團隊趕快為鄉親服務。

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