台南立委／陳亭妃挑戰「5連霸」勝出！自行宣布當選

記者林東良、黃資真／台南報導

2024大選投票結束，台南第三選區（北區安南區）國民黨候選人姚正玉，對上尋求5連霸老將，民進黨候選人陳亭妃，姚雖找來藍營大咖站台、拉票，仍難以力挽狂瀾，稍早陳亭妃已自行宣布當選。實際開票結果以中選會最終公布為準。

▲立委陳亭妃順利連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）



陳亭妃在競總與支持者高呼「凍蒜」，並表示這場選舉「是與自己的一場戰爭」，感謝各位鄉親一直當她最強大的後盾，未來也會為了鄉親們，繼續努力繼續拚！

姚正玉回應，尊重選民的投票結果，對自己努力不夠表示歉意，對於選民的支持深表謝意。她期盼推動改革的力量不要氣餧，再接再厲、愈挫愈勇。同時，她也向勝選的陳亭妃道賀，希望她不負選民所託，善盡立委職責。

陳亭妃指出，自已從23歲以婦女保障名額當選最年輕的議員後，認真打拼、辛勤努力、兢兢業業，從來不敢鬆懈，第二屆議員直接搶下該區第二名，第三屆更是拿下全區第一名。2008年轉戰立委，也是跌破所有人的眼鏡，雖然僅以943票險勝，但是第二次爭取連任，就贏5萬多票，第三次連任贏9萬多票，第四次連任則是以全國第一得票率當選。

陳亭妃強調，她一直跟自己在比賽，永遠不忘初衷，擔任立委16年以來，爭取超過1200億的基層建設預算，是全國第一名，更獲得國會三大評鑑第一名，絕對是交出一張漂亮的成績單。今日心中滿滿感謝，感謝民眾用選票給予實質肯定，也因為有鄉親做陳亭妃的後盾，讓亭妃可以從妃常戰力變成最強的妃常女力！