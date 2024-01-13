快訊／基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」！　一票網友看傻

▲吳欣岱日前登《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼 跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統大選今天（13日）舉行，由民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜3組候選人角逐。其中，不分區立委選舉依政黨票比例來獲得席次，本屆將有16個政黨來角逐34席不分區立委。不過，就有眼尖網友發現，根據中選會即時開票數據，台灣基進政黨票數與小民參政歐巴桑聯盟拉鋸，甚至一度曾經輸給小民參政歐巴桑聯盟，引發網友熱議。

根據中選會全國不分區各政黨得票即時開票狀況顯示（17時42分），台灣基進政黨票數與小民參政歐巴桑聯盟形成拉鋸，小民參政歐巴桑聯盟票數2,238票，基進黨則為2,226票。票數差距引發批踢踢網友驚嘆，「基進得票數居然輸給小民歐巴桑聯盟？」

小民參政歐巴桑聯盟，簡稱「小歐盟」，原為一群台灣媽媽於2017年成立的政治組織，後於2019年成立政黨，以小民參政為口號推出候選人參與台灣的議員選舉。政黨主要關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。

▼基進得票數一度輸給小民歐巴桑聯盟，拉鋸中。（圖／翻攝自中選會YouTube）