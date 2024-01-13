曾任市長執政8年！柯文哲在北市「得票僅第3名」　台北人怒曝原因

▲總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

2024年總統大選進入開票階段，各縣市的開票數也紛紛出爐，有網友指出，曾經是台北大家長的柯文哲，執政8年了，在台北市的得票數居然是第三名，「台北市台北人這麼討厭柯嗎？」貼文掀起討論，「福利都拿掉當然不爽」、「給兩次機會，越選越差」。

有網友在PTT發文，「台北人為什麼那麼討厭柯？」柯文哲曾擔任台北市市長，執政8年，沒想到在台北市的得票數居然排第三名，「而且還落後不少，不是做得很好感到很驕傲？」也有網友看到得票數驚呼，「台北人完全不給面子，賞他一個老三，為什麼台北人這麼討厭柯？」

根據TVBS開票，截至下午5時台北市得票數，侯友宜獲得26萬2090票、賴清德獲得26萬418票、柯文哲獲得17萬5157票。

貼文曝光，網友紛紛指出，砍掉1500元的重陽敬老金超級傷，「砍1500元，真的很多老人很氣」、「做過8年，有沒有料，台北人最清楚」、「沒什麼好意外的」、「台北市民最清楚這個咖到底有沒有料」、「他們真的很氣老人年金」、「老人根本不在乎還債，只知道年金被砍」、「台北人腦袋清醒」、「老人年金就是關鍵，多少老人因為這個氣急敗壞」、「選票已證明一切」。

正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。

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