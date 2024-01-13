基隆立委／林沛祥宣布勝選　喊話：到國會幫基隆人發聲

▲林沛祥(中)自行宣布當選。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

2024立委選舉於今（13）日下午4時準時開票，晚間7時50分左右，林沛祥自行宣布當選，他指出，最感謝的是基隆所有願意相信沛祥，相信基隆的未來是可以變更好、更棒的，基隆人期待的是正面正向正常的選舉，期待的是未來要從中央獲得更多的資源、更多的權限，來改變我們的城市；一路走來沒有支持者，就沒有機會說這些感言，也要謝謝家人，在這段時間背負很多壓力，要特別感謝的就是基隆市長謝國樑，沒有他大力幫忙，這次選舉不會有這麼理想的結果，所以會把全基隆的支持，放在心裡面，到國會幫基隆人發聲，爭取更大的權益，幫基隆市變更好。

林沛祥指出，要馬上跟中央各單位協調，因為有些權益是有時效性的，禮拜一開始會跟各單位進行拜訪會勘，也會跟市府積極聯繫合作，這些事情都不能等到上任才開始，禮拜一就要打拼，基隆要處理、要爭取的很多，沒有時間等待。

最終正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

1號｜邱紹祐｜家庭基本收入

2號｜黃傑陽｜無黨籍

3號｜謝海菁｜小民參政歐巴桑聯盟

4號｜王醒之｜無黨籍

5號｜林沛祥｜中國國民黨

6號｜鄭文婷｜民主進步黨