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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵

記者賴文萱／高雄報導

2024總統暨立委大選今（13）日正式落幕，高雄綠營選前團結拚勝選，喊出「8席全上、總統破百萬」，在高雄競選總部主委陳其邁的帶領下，最終成功「八仙過海」。陳其邁晚間親自解密這次驚險選情，在最後封關民調之後，原先左楠區的候選人李柏毅其實還落後對手，但靠著所有同志團結力拚，最後終於順利過關，保住關鍵一席。

▲▼民進黨高雄8席立委全上。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨高雄8席立委全上。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃捷當選立委。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼黃捷臨危受命，參戰74天當選立委寫下歷史。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼黃捷當選立委。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市這次8席區域立委選戰出現「藍綠激戰」局勢，事實上，2016年起，民進黨在高雄的席次全都大獲全勝「八仙過海」。在這次2024年立委選戰中，6位立委候選人包含邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆力拚競選連任，其他2席則是由李柏毅、黃捷挑戰議員轉戰立委，被視為這次的關鍵選區。

▲▼民進黨高雄8席立委全上。（圖／記者吳世龍攝）

▲李柏毅左楠區陷入激戰，最終成功交棒劉世芳，守住關鍵一席。（圖／記者吳世龍攝）

其中，第三選區左營楠梓選情廝殺激烈，在民進黨高雄市左楠區立委劉世芳因健康因素，宣布不再競選連任後，民進黨徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅參選。對上同樣深耕地方的國民黨四連霸的市議員李眉蓁，形成「雙李對決」。

過去李柏毅與李眉蓁在選區內曾3度交手，雙方互有勝負，這次「雙李」參戰立委，選情備受外界關注。陳其邁今晚也親自解密，在最後封關之後，左楠區李柏毅的民調甚至落後對手李眉蓁一些，後來委員們通通跨區，一起拉抬李柏毅選情，最後終於還是驚險過關。

對於選前兩天民調仍然落後，李柏毅則指出「勝選關鍵」，主要來自高雄隊的團結，而其中關鍵是陳其邁過去的努力，中央、地方合作執政，讓大家看到左楠大躍進，證明高雄會大進步。

▲▼陳其邁再度現身左楠輔選，喊話支持李柏毅就是支持高雄建設。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁最後關鍵時刻，不斷現身左楠輔選，喊話支持李柏毅就是支持高雄建設。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁再度現身左楠輔選，喊話支持李柏毅就是支持高雄建設。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，在選戰最後關鍵，陳其邁最後一週也不停跟李柏毅一起掃街向市民請託，甚至黃捷在選情穩定一點後，也到左營陪李共同掃街，所有基層力量一起投入，終於成功把左楠留下來，保住這關鍵一席。

不過，這次總統票數在高雄並沒有達到過去喊出的百萬票，陳其邁說，雖然沒有破百萬，但應該是六都票數拿最高的地方，贏了第二名30多萬票，他也再次感謝市民的支持。

但民進黨在國會沒贏得過半席次，陳其邁認為這代表還有要努力的地方，並強調8席民進黨高雄立委後續會更傾聽民意，在未來法案跟預算會更努力讓市民過好生活，加大高雄進步的力道。

▲▼民進黨高雄8席立委全上。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄順利「八仙過海」，陳其邁率領8席立委向市民鞠躬感謝。（圖／記者吳世龍攝）

而原先在高雄有望「坐一望二搶三往四努力」的國民黨，面對區域立委席次沒能成功破蛋，國民黨高雄市黨部表示，尊重人民的選擇，國民黨努力不夠，還要繼續檢討改進才能取得人民的信任與支持。

市黨部強調，未來國民黨在高雄依舊會扮演稱職的監督角色，也誠懇呼籲立委當選人，不要成為政府的護衛隊與應聲蟲，為人民監督與發聲，才是民意代表的天職。

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