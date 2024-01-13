河南礦難致8死8失聯現場持續搜救　負責人遭警方控制行動

▲河南平頂山天安煤業十二礦發生事故，造成8人遇難，8人失聯。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

河南平頂山天安煤業股份有限公司十二礦昨（12）日下午發生嚴重事故，疑似在礦井深處有天然氣噴出，造成重大傷亡。事故發生時，當班入井工人425人，已升井380人，截至13日凌晨1時，事故確定8人遇難，8人失聯，其餘人員全部脫險，搶險救援仍在持續進行，該礦負責人已被公安機關依法控制。

▲平頂山天安煤業十二礦事故，救護車在礦井外待命。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，發生事故的礦區全稱為平頂山天安煤業股份有限公司十二礦，是平煤股份旗下子公司。該礦始建於1958年，初設能力年產30萬噸，後經技改和擴建，提高到近150萬噸。十二礦主要煤種為焦煤和肥煤，可採儲量為3164.4萬噸（2022年末），在平煤股份主要礦區中相對較小。

母公司平煤股份主營業務為煤炭開採、煤炭洗選加工和銷售，下轄14個生產礦井和4個精煤選煤廠。公司位於大陸國家大型煤炭基地「平頂山礦區」，資源量近30億噸，是中南地區最大的煉焦煤生產基地。

▲搜救人員分批次進入礦井搶救。（圖／翻攝新華網）

據了解，發生事故的十二礦曾在2023年11月13日被大陸國家礦山安全監察局河南局罰款，母公司平煤股份在2023年12月的公司債募集說明書中，也曾經對安全風險刊出預警。說明書提到，「隨著礦井開採深度的增加，公司所屬部分礦井自然災害程度逐漸增加，煤與瓦斯突出危險性增強，礦井防治水工作難度加大。」