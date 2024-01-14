不用去日本！高雄桃源櫻花大爆開　網紅再推「仙境之旅」

記者賴文萱／高雄報導

野餐墊一攤，民眾席地而坐，不用到日本就能賞櫻！高雄桃源區櫻花季將在1月20日開跑，桃粉色櫻花已遍佈滿山，坐落在海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，是高雄每年賞櫻的好去處，櫻花公園周邊市集在今天開始擺攤，為桃源區櫻花季打前哨站。

▲高雄桃源櫻花大爆開，櫻花季1/20開跑（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼高雄桃源區櫻花季將在1月20日開跑，桃粉色櫻花已遍佈滿山。（圖／記者賴文萱翻攝）

桃源區長杜司偉表示，桃源區櫻花種植面積最大的區域在寶山及二集團，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，目前河津櫻盛開約6成，下周六（20日）櫻花季活動開跑，將是更加盛開時刻。歡迎大家平日時間也能踴躍來造訪，來到桃源區寶山二集團櫻花公園賞櫻，也可以到藤枝森林遊樂區享受森林浴。

▲不用去日本！高雄也能體驗在櫻花下野餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次布農族網紅漸覺也拍攝桃源區的宣傳影片，推薦高海拔雲霧繚繞像仙境的海拉努休閒露營區；還有位於寶山的藤枝馬里山咖啡，可以品嘗高山咖啡以及特有「蒔茶」是百年歷史的野生高山紅茶；再來是伊藍和阿布斯的廚房，以在地食材結合布農文化的無菜單料理。不只是看櫻花也能走訪桃源區，還能沿著南橫公路欣賞美麗的山景。

寶山社區發展協會理事長表示，除了美麗的花景以外，從今日起至2月底每天在寶山假日市集及櫻花公園市集，都有販售農特產品、高山野生茶及咖啡、馬吿香腸、竹筒飯、高山愛玉、小米甜甜圈等各式各樣的原味美食，還有大人小孩為之瘋狂的烤全豬。

▲今日起至2月底每天在寶山假日市集及櫻花公園市集。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了美食，現場還有原住民歌舞表演，寶山社區發展協會也有提供寶山里、櫻花公園、藤枝森林遊樂區等三個點的交通接駁，非常方便。

高雄市原民會表示，每年1至2月為桃源區櫻花、梅花接連綻放，週邊由族人主動發起的原民市集來迎接遊客，希望大家多加光顧，也為部落帶來賞花商機。

這次透過網紅介紹桃源區更多好去處、好民宿，歡迎全國各地民眾前來高雄桃源旅遊賞櫻外，在南橫沿線也有多處美景可讓您多停留部落幾天。同時也呼籲，上山時要小心開車，進到部落要減速慢行，快樂賞櫻、平安回家。