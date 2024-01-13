強震悲歌！日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

▲5歲男童中川因延誤治療，不敵嚴重燙傷的併發症去世。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

日本能登半島7.6強震截至12日下午2時已造成215人死亡，多個重災區也因交通中斷、受阻，導致原本可以阻止的悲劇一再發生。就有一名地震時被開水燙傷的5歲男童，因延誤治療在4天後不治身亡，死前還跟媽媽說「抱抱我吧」，成了最後遺言。

據《富士新聞網》報導，5歲男童中川在親戚家烤元旦麻糬時恰好遇到地震，劇烈的搖晃不只讓煤油爐上水壺翻倒，更把滾燙的開水潑到中川身上，造成他臀部、雙腿大面積嚴重燙傷。

中川的26歲母親雖立刻呼叫救護車，但地震引發的混亂讓救護車無法迅速趕到，等母子倆終於抵達醫院，醫師卻稱「燙傷程度不輕也不嚴重，不能安排住院」。母親在震驚與無奈之下，只能帶著抱怨又痛又癢的兒子回家照料。

然而，中川的病況在3日急轉直下，出現39度高燒，但醫院在4日又一度拒絕讓他進入加護病房，等病情再惡化到獲准住院治療時，一切已經太遲，中川5日就因傷重離開人世。

中川的媽媽心痛表示，兒子在第4天就認不出或看不見她，即使自己就在身旁，孩子仍然會問「媽媽在哪」？而第5天的「抱抱我吧」更成為兒子的最後遺言。媽媽回憶，中川生前夢想成為保護人的英雄，要成為消防員、救難員、警察或自衛隊員，但如今只留下無法治癒的悲傷。

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