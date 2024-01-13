分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選後，國會生態風雲變色，在三黨不過半過半情況下，立院龍頭之爭相關激烈，民進黨正國會派系精神領袖游錫堃也是有力人選之一，游上屆任院長期間素有人望，獲得朝野立委讚許，即便是一向和民進黨不對盤的國民黨團總召曾銘宗，都曾為預算刪減問題公開讚揚游是「全民立法院長」，而在黨內派系共識下，游錫堃出馬再拼立院龍頭可能性最大。

選後國會生態丕變，而民進黨選前不分區名單角力時，就曾傳出游錫堃仍是競選立院龍頭有力人選，儘管他年初曾公開表示年紀大了希望接棒；但在名單公布前夕，他態度也放軟，表態不會主動尋求，讓黨有更寬廣空間安排，最後也如外界預期出現在不分區第六的位置。

儘管最後選戰結果呈現三黨不過半，原本預期藍白陣營合作可能性大，最後將由國民黨立委當選人韓國瑜出任立院龍頭，但總統大選黃金週時選情激烈，藍白互咬更是刀刀見骨、選後也互指對方是戰犯，且過去綠白陣營也曾在立法院委員會召委選舉時合作，在國會運作上，民眾黨會選擇跟誰合作仍是撲朔迷離。

儘管總統蔡英文選戰期間替立委蔡其昌站台時，呼籲支持者讓蔡其昌留在立法院，「甚至更上一層樓，當史上最年輕立法院長」，游錫堃也回應，自己非常贊同，「應該要給年輕人機會。」似乎已生退意，但游錫堃畢竟仍是黨內資深領袖之一，由他出馬角逐立院龍頭機會仍大。