快訊／「用選票守護進步價值」　蕭美琴：謝謝堅持民主的每個人

▲蕭美琴感性向民眾喊話，呼籲用選票守護進步價值。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈、杜冠霖／新北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（12）晚間出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」造勢晚會，她致詞時高呼「4個謝謝」，謝謝讓台灣更繁榮、社會安全網結構更完善、確保台灣的安全與和平、堅持民主的每一個人，未來正副總統候選人賴清德、蕭美琴要繼續走對的路，「讓我們拒絕分化跟抹黑，讓我們用團結的智慧，帶動台灣的進步，用選票證明守護台灣進步的價值」。

蕭美琴致詞時表示，這8年來，總統蔡英文為台灣創造經濟成長的新動能，投資基礎建設，也調整經濟結構，進行能源的轉型，爭取許多台商資金回到台灣，同時，全世界的外資也看好台灣，投資創造了新高，同時，台灣與美國、加拿大、英國簽了貿易投資協定，用讓世界信任的標準接軌世界的經濟，讓世界信賴台灣產品的品質，信賴台灣產業的活力。

蕭美琴細數，台灣產品出口國際，創了歷史新高，台灣人均GDP也超越了韓國，國際上雖然有很多的變局，包含全球性的通膨，美中貿易與科技的競爭，新冠肺炎帶來對全球性的衝擊依然存在，「但是，我們一起努力，一起克服困難，一起往前走」。

蕭美琴說，她要感謝這些年來讓台灣更繁榮的每一個人，包括經貿團隊，投入基礎建設的每一位勞工朋友，包括讓能源電網更具韌性的工程師們；同時也要謝謝所有民間產業的力量，「我們每一個工業區的大中小企業，每一個生產線上的作業員，每一份創新的力量，謝謝你們，讓世界知道，台灣是全球繁榮的關鍵元素，謝謝你們讓世界看到台灣的重要性」。

蕭美琴說，她也要特別謝謝這8年來一起讓社會安全網結構更完善的每個人，包含社工、參與長照、幼兒照顧，還有興建社會住宅的建築水電工程專業人員，謝謝醫護、藥師、第一線的村里長，口罩國家隊在第一時間擋下第一波疫情，讓全世界刮目相看。

蕭美琴說，要謝謝這些年壯大台灣國防實力，確保台灣的安全與和平的每一個人，包含國機國造、國艦國造的工程師、科學家們，國家的軍人，確保社會安全的警消們，也要謝謝全球第一線外交官們的努力，拓展台灣國際生存的空間，「有太多太多參與壯大台灣的大家，謝謝你們讓台灣一直走在世界的最前面」。

「我們也要感謝，這幾年來，堅持我們的民主，用選票支持我們的每一個人」，蕭美琴說，「謝謝你們與蔡英文政府一起讓國家往前走，未來，賴清德和蕭美琴要繼續走對的路」，往前努力的路雖然不完美，有時候會踢到鐵板，有時候走太快、走太慢，甚至也會不小心犯錯，所以她也要謝謝所有給予批評指教、建設性意見的大家，「未來我們只會更努力，做得更好」。

蕭美琴強調，台灣社會每天都有正向、勵志的故事，而多元的聲音也在民進黨的不分區名單當中，請大家讓這一股進步的力量繼續延伸、繼續擴大、繼續壯大台灣，明天出來投票。她說，雖然未來的路還有許多困難和障礙，但是台灣人已經在民主的道路上，證明台灣人的勇氣和堅持。

蕭美琴高聲呼籲，「在這最後一哩路，我們不要低估各種力量的介入，台灣的進步就差臨門一腳，今天每個人的臉上都帶著對台灣未來的希望，都帶著身為台灣人該有的驕傲，你們支持的是團結的台灣，讓我們拒絕分化跟抹黑，讓我們用團結的智慧，帶動台灣的進步，用選票證明守護台灣進步的價值，向世界展現台灣人的決心與韌性，我們再繼續創造台灣成功的故事」。